Πήρε το τρένο του από την Βόρεια Κορέα και μετά από ώρες ταξιδιού έφτασε στη Ρωσία. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, από τους ελάχιστους φίλους που έχουν απομείνει στον Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθεί μαζί του κάνοντας όμως αρκετές στάσεις.

Την είδηση της άφιξης του Κιμ Γιονκ Ουν στη Ρωσία επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πηγή δήλωσε στο Ρόιτερς πως, φθάνοντας στη Ρωσία, ο Κιμ βγήκε από το τρένο του για να συναντήσει τοπικούς αξιωματούχους στο ρωσικό μεθοριακό σταθμό του Χάσαν, πριν συνεχίσει το ταξίδι του. Το Χάσαν είναι ένας μικρός οικισμός στη ρωσική Άπω Ανατολή, στο σημείο όπου συγκλίνουν τα σύνορα της Ρωσίας, της Κίνας και της Βόρειας Κορέας.

#KimJongUn has arrived in #Russia — #Kremlin spokesman #Peskov#NorthKorean leader Kim Jong-un has arrived in Russia following an invitation from President Vladimir #Putin#金正恩 #普京 #朝鲜 #俄罗斯#UkraineRussianWar #USA pic.twitter.com/4OUPSCALxh