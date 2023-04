Η Ιαπωνία είναι έτοιμη να πανηγυρίσει την πρώτη προσγείωση διαστημοπλοίου της στη Σελήνη.

Εντός της ημέρας σήμερα (25.4.2023) το διαστημόπλοιο της Ιαπωνίας, Hakuto-R Mission 1 της ispace θα επιχειρήσει να προσεληνωθεί στο φεγγάρι.

Η προσπάθεια προσγείωσης του διαστημοπλοίου της Ιαπωνίας στη Σελήνη έχει προγραμματιστεί να γίνει σε λίγη ώρα και συγκεκριμένα στις 18:40 ώρα Ελλάδας.

Αν οι καιρικές συνθήκες ή κάποιο άλλο πρόβλημα δεν επιτρέψουν την προσελήνωση τότε η ispace, που έχει ανακοινώσει τρεις εναλλακτικές τοποθεσίες προσεδάφισης για σήμερα, ενδέχεται να μεταθέσει την ημερομηνία της προγείωσης του Hakuto-R Mission 1 για τις 26 Απριλίου, την 1η Μαΐου ή τις 3 Μαΐου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Το σκάφος εκτοξεύτηκε από το ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα στις 11 Δεκεμβρίου και είχε πάνω του πύραυλο της διαστημικής εταιρείας του Έλον Μασκ, SpaceX.

Από τότε, χρειάστηκε ένα ταξίδι 3 μηνών για να μπει σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, που βρίσκεται περίπου 239.000 μίλια (383.000 χιλιόμετρα) από τη Γη, χρησιμοποιώντας χαμηλής ενέργειας τροχιά.

Το Hakuto-R Mission 1, μεταφέρει ένα ρόβερ Rashid, το οποίο κατασκευάστηκε από το Διαστημικό Κέντρο Mohammed bin Rashid του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και αποτελεί το πρώτο σεληνιακό διαστημικό σκάφος που κατασκευάστηκε από εκεί.

Στην ιστορία, μόνο τρεις χώρες έχουν πραγματοποιήσει ελεγχόμενη προσελήνωση – οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα. Οι ΗΠΑ παραμένουν η μόνη χώρα που έχει βάλει ανθρώπους στο φεγγάρι.

We’ve received another incredible photo from the camera onboard our Mission 1 lander!



Seen here is the lunar Earthrise during solar eclipse, captured by the lander-mounted camera at an altitude of about 100 km from the lunar surface. (1/2) pic.twitter.com/pNSI4lPnux