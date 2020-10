Το… τερμάτισε βουλευτής στη Μεγάλη Βρετανία – Καθαρίζει τα γυαλιά της με τη μάσκα

Σάλο έχει προκαλέσει η κίνηση μιας βουλευτή των Εργατικών στη Μεγάλη Βρετανία που εμφανίζεται σε βίντεο να καθαρίζει τα γυαλιά της με μάσκα που φοράμε για να προστατευθούμε από τον κορονοϊό.

Πρόκειται για την Siobhain McDonagh και η κίνησή της αυτή έχει προκαλέσει ουκ ολίγες αντιδράσεις με τα σχόλια στο διαδίκτυο να είναι καυστικά.

«Ελπίζω η βουλευτής να μην έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη μάσκα προηγουμένως ή να σχεδιάζει να τη χρησιμοποιήσει», έγραψε αυτός που ανέβασε το βίντεο. «Ο θεός να μας βοηθήσει αν αυτή είναι νοημοσύνη των βουλευτών μας», σχολίασε ένας άλλος.

You couldn’t make it up pic.twitter.com/XZ1B5XhAus