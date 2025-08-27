Κόσμος

Το Τόκιο «λιώνει» από τον καύσωνα – Κολλημένος ο υδράργυρος πάνω από τους 35 βαθμούς για 10η μέρα

Το 2025 φαίνεται ότι θα κάνει ακόμα ένα ρεκόρ και θα ξεπεράσει και το 2024 που ήταν η θερμότερη χρονιά στην ιστορία
Θερμόμετρο στην Ιαπωνία
Θερμόμετρο στην Ιαπωνία / Kyodo/via REUTERS

Με την κλιματική αλλαγή να φέρνει μια καινούρια πραγματικότητα σε πολλές πόλεις του κόσμου, το Τόκιο της Ιαπωνίας έρχεται αντιμέτωπο με ένα τεράστιο κύμα καύσωνα και καταγράφει σήμερα, Τετάρτη (27/8/2025), τη 10η συνεχόμενη ημέρα με θερμοκρασίες 35° Κελσίου ή υψηλότερες, γεγονός που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία.

Αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες που κρατάνε μέχρι και 10 συνεχόμενες μέρες διαπιστώνεται «για πρώτη φορά αφότου άρχισαν να τηρούνται χρονικά» στο Τόκιο το 1875, τόνισε η JMA στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή κάνει τα κύματα ζέστης πιο έντονα, πιο συχνά και πιο γενικευμένα.

Οι Ιάπωνες μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την ύπαρξη καύσωνα σε μια δεδομένη περίοδο και για την μακροπρόθεσμης αύξηση της θερμοκρασίας, επιβεβαιώνοντας ότι αυτό δεν είναι καλό για τον πλανήτη. Αναγνωρίζουν κιόλας πως η αύξηση της θερμοκρασίας τροφοδοτεί τα τελευταία χρόνια απρόβλεπτα μετεωρολογικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Το καλοκαίρι του 2024 ήταν το πιο θερμό που έχει παρατηρηθεί ποτέ, ισοφάρισε το ρεκόρ που είχε καταγραφτεί το 2023, ενώ το φθινόπωρο που ακολούθησε ήταν το πιο θεσμό αφότου άρχισαν να τηρούνται αρχεία πριν από 126 χρόνια.

Τουρίστες προσπαθούν να δροσιστούν σε βόλτα τους στο Τόκιο / REUTERS/Issei Kato
Τουρίστες προσπαθούν να δροσιστούν σε βόλτα τους στο Τόκιο / REUTERS/Issei Kato
Τουρίστες προσπαθούν να δροσιστούν στο Τόκιο
REUTERS/Issei Kato

Οι ιαπωνικές κερασιές, εμβληματικές στο αρχιπέλαγος, ανθίζουν νωρίτερα, εξαιτίας των πιο υψηλών θερμοκρασιών, ή δεν ανθίζουν πλήρως, καθώς το φθινόπωρο και οι χειμώνες δεν είναι αρκετά ψυχροί.

Άλλο φαινόμενο που εξέπληξε πολλούς στη χώρα ήταν στο όρος Φίτζι όπου το χιόνι που καλύπτει την κορυφή του δεν εμφανίστηκε πέρυσι παρά στις αρχές του Νοεμβρίου, αντί για τις αρχές του Οκτωβρίου όπως είναι το συνηθισμένο.

