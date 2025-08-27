Το Τόκιο «λιώνει» από τον καύσωνα – Κολλημένος ο υδράργυρος πάνω από τους 35 βαθμούς για 10η μέρα

Με την κλιματική αλλαγή να φέρνει μια καινούρια πραγματικότητα σε πολλές πόλεις του κόσμου, το Τόκιο της Ιαπωνίας έρχεται αντιμέτωπο με ένα τεράστιο κύμα καύσωνα και καταγράφει σήμερα, Τετάρτη (27/8/2025), τη 10η συνεχόμενη ημέρα με θερμοκρασίες 35° Κελσίου ή υψηλότερες, γεγονός που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία.

Αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες που κρατάνε μέχρι και 10 συνεχόμενες μέρες διαπιστώνεται «για πρώτη φορά αφότου άρχισαν να τηρούνται χρονικά» στο Τόκιο το 1875, τόνισε η JMA στο Γαλλικό Πρακτορείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή κάνει τα κύματα ζέστης πιο έντονα, πιο συχνά και πιο γενικευμένα.

Οι Ιάπωνες μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την ύπαρξη καύσωνα σε μια δεδομένη περίοδο και για την μακροπρόθεσμης αύξηση της θερμοκρασίας, επιβεβαιώνοντας ότι αυτό δεν είναι καλό για τον πλανήτη. Αναγνωρίζουν κιόλας πως η αύξηση της θερμοκρασίας τροφοδοτεί τα τελευταία χρόνια απρόβλεπτα μετεωρολογικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Το καλοκαίρι του 2024 ήταν το πιο θερμό που έχει παρατηρηθεί ποτέ, ισοφάρισε το ρεκόρ που είχε καταγραφτεί το 2023, ενώ το φθινόπωρο που ακολούθησε ήταν το πιο θεσμό αφότου άρχισαν να τηρούνται αρχεία πριν από 126 χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Japon : des touristes et des habitants de Tokyo subissent une chaleur écrasante, alors que le pays a atteint un nouveau record de température, avec 41,8 degrés selon le service météorologique, qui prévient que les températures pourraient encore augmenter pic.twitter.com/qn3LVCvs21 — Agence France-Presse (@afpfr) August 5, 2025

Οι ιαπωνικές κερασιές, εμβληματικές στο αρχιπέλαγος, ανθίζουν νωρίτερα, εξαιτίας των πιο υψηλών θερμοκρασιών, ή δεν ανθίζουν πλήρως, καθώς το φθινόπωρο και οι χειμώνες δεν είναι αρκετά ψυχροί.

Tokyo experienced a record 10 consecutive days of temperatures 35 degrees Celsius or above, the weather office said Wednesday. https://t.co/28XTocubMT — The Japan Times (@japantimes) August 27, 2025

Άλλο φαινόμενο που εξέπληξε πολλούς στη χώρα ήταν στο όρος Φίτζι όπου το χιόνι που καλύπτει την κορυφή του δεν εμφανίστηκε πέρυσι παρά στις αρχές του Νοεμβρίου, αντί για τις αρχές του Οκτωβρίου όπως είναι το συνηθισμένο.