Δεν άντεξε τους ισχυρούς ανέμους το Χριστουγεννιάτικο δέντρο μπροστά από τον Λευκό Οίκο και έπεσε σαν χάρτινος πύργος.

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν ένας ερυθρελάτης 40 ποδιών από το Εθνικό Δάσος Monongahela της Δυτικής Βιρτζίνια και το είχαν φυτέψει μόλις δύο εβδομάδες πριν στο πάρκο του Λευκού Οίκου.

Το δέντρο έπεσε γύρω στη 1:00 μ.μ. της Τρίτης εν μέσω ισχυρών ριπών ανέμου που έφτασαν τα 46 μίλια την ώρα.

Το φετινό δέντρο είναι καινούργιο, αντικαθιστώντας ένα παλαιότερο δέντρο που, σύμφωνα με το NPS, εμφάνισε μια μυκητιασική ασθένεια γνωστή ως “needle cast” που προκάλεσε το καφέ χρώμα των βελόνων του και την πτώση τους.

UPDATE: The White House Christmas tree has been lifted by crane! It was toppled by wind earlier tonight @nbcwashington pic.twitter.com/XtSSty8gfV