Τομ Στόπαρντ: Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών ο διάσημος σκηνοθέτης

«Μαύρη ημέρα» για τον παγκόσμιο κινηματογράφο αφού ο Βρετανός σκηνοθέτης Τομ Στόπαρντ πέθανε σε ηλικία 88 ετών όπως ανακοίνωσε σήμερα (29.11.2025) το πρακτορείο United Agents που τον εκπροσωπεί.

Ο εμβληματικός σκηνοθέτης, ο οποίος κέρδισε ένα Όσκαρ και μια Χρυσή Σφαίρα για το σενάριο της ταινίας «Ερωτευμένος Σαίξπηρ», , έχει γράψει την δική του ιστορία με διάσημα έργα.

«Ο Τομ Στόπαρντ πέθανε ήσυχα, έχοντας δίπλα του την οικογένειά του, στο σπίτι του στη νοτιοδυτική Αγγλία», ανέφερε χαρακτηριστικά το United Agents.

«Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του φίλου και πελάτη μας Τομ Στόπαρντ στο σπίτι του στο Ντόρσετ», διευκρινίζει στην ανακοίνωσή του το πρακτορείο.

Ο Στόπαρντ καταξιώθηκε κυρίως για τα σενάριά του στις ταινίες «Βραζιλία» και «Ερωτευμένος Σαίξπηρ».

Καταγόταν από την Τσεχοσλοβακία από την οποία διέφυγε όταν έφτασαν οι ναζί στη χώρα. Ήταν ένας από τους διασημότερους θεατρικούς συγγραφείς της Βρετανίας.