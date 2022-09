Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και τρεις πολίτες τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στις πόλεις Μισισάουγκα και Μίλτον, κοντά στο Τορόντο, όπως μετέδωσε το CBC.

Ο δράστης του Τορόντο, που διέφυγε αρχικά με κλεμμένο όχημα, εντοπίστηκε και σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν για την ώρα αδιευκρίνιστα.

Ο Καναδάς συγκλονίστηκε πρόσφατα από επεισόδια τυφλής βίας, συμπεριλαμβανομένου ενός μπαράζ επιθέσεων με μαχαίρια σε μια απομονωμένη κοινότητα αυτοχθόνων στο Σασκάτσουαν στις 4 Σεπτεμβρίου, που προκάλεσε τον θάνατο 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό 18 άλλων.

