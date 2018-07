Τουιτάρισμα – “φωτιά” του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ρωσίας!

Ο ηγέτης των ΗΠΑ θεωρεί πως η Ρωσία θα εργαστεί σκληρά για να επηρεάσει το αποτέλεσμα, παρά το συμπέρασμα των αμερικανικών υπηρεσιών Πληροφοριών ότι η Μόσχα παρενέβη στις προεδρικές εκλογές του 2016 προκειμένου να χάσουν οι Δημοκρατικοί και να κερδίσει ο τότε υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών, όπως και συνέβη.

“Ανησυχώ πολύ ότι η Ρωσία θα πολεμήσει πολύ σκληρά για να επηρεάσει τις επερχόμενες εκλογές. Με βάση το γεγονός ότι κανένας Πρόεδρος δεν έχει υπάρξει τόσο σκληρός απέναντι στη Ρωσία όσο εγώ, θα πιέσουν πολύ υπέρ των Δημοκρατικών. Σίγουρα δεν θέλουν τον Τραμπ!”, έγραψε ο αρχηγός του Λευκού Οίκου στο Twitter.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2018