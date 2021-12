Τουλάχιστον 70 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους από τους ανεμοστρόβιλους, που πλήττουν εδώ και λίγες ώρες τις ΗΠΑ. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα εκτείνονται από την κοιλάδα του Μισισιπή ως το κεντρικό Οχάιο, ενώ η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει ισχυρή προειδοποίηση για τις πολιτείες Άρκανσο, Τενεσί, Μιζούρι, Ιλινόι και Ιντιάνα.

Οι ανεμοστρόβιλοι που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους στο κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μια «αφάνταστη τραγωδία», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Σε ανάρτηση του στα social media, ο Τζο Μπάιντεν διευκρίνισε πως ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο. «Εργαζόμαστε μαζί με τους κυβερνήτες (των πολιτειών) για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε αυτό που είναι απαραίτητο για την αναζήτηση επιζώντων», πρόσθεσε.

