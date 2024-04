Τουρίστρια στην Ινδονησία έβγαζε φωτογραφίες και έπεσε μέσα σε ενεργό ηφαίστειο

Απίστευτο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ινδονησία, με μία 31χρονη τουρίστρια να χάνει τη ζωή της αφού σκόνταψε και έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα σε ενεργό ηφαίστειο, ενώ έβγαζε φωτογραφίες.

Σύμφωνα με την New York Post, το θύμα, η 31χρονη Huang Lihong από την Κίνα, ήταν μαζί με τον σύζυγό της σε ξενάγηση σε ένα πάρκο ηφαιστείων όταν έπεσε μέσα στον κρατήρα.

Το ζευγάρι είχε ανέβει στην κορυφή του ενεργού ηφαιστείου, το οποίο είναι γνωστό για το δημοφιλές φαινόμενο της «μπλε φωτιάς», για να δει την ανατολή του ήλιου.

Ο ξεναγός δήλωσε στις Αρχές ότι η τουρίστρια αρχικά κρατούσε απόσταση ασφαλείας από την άκρη του κρατήρα, αφού είχε επανειλημμένα προειδοποιηθεί για τους κινδύνους που υπάρχουν αν κάποιος θέλει να φωτογραφηθεί.

Την ώρα όμως που έβγαζε φωτογραφίες, άρχισε να περπατάει προς τα πίσω, πάτησε το μακρύ της ρούχο, σκόνταψε και έπεσε μέσα στο ηφαίστειο.

Μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχνε την άτυχη τουρίστρια να ποζάρει λίγο πριν από τη θανατηφόρα πτώση της.

Tourist dies after plunging 250ft into crater of active volcano in Indonesia ‘while posing for sunrise pictures’🌋



⭕️The victim, named as 31-year-old Chinese national Huang Lihong, fell into the Ijen Crater in Banyuwangi, Indonesia, on April 20, according to local media reports.… pic.twitter.com/CvlyCAqJT5