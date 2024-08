Τουρκία: 18χρονος ντυμένος Ναζί μαχαίρωσε 5 ανθρώπους έξω από τζαμί – Έδειχνε την επίθεση live

Σοκάρει η επίθεση με 5 τραυματίες έξω από τζαμί στην πόλη Εσκίσεχιρ, στη βορειοδυτική Τουρκία. Δράστης ένας 18χρονος που φορούσε χαρακτηριστικά των Ναζί και έκανε live στο twitter (νυν X) τη στιγμή της επίθεσης!

Δεν είναι γνωστά τα κίνητρα που ώθησαν τον 18χρονο να επιτεθεί με μαχαίρι σε κόσμο έξω από το τζαμί. Ο δράστης φορούσε κράνος και μάσκα με νεκροκεφαλή, ενώ στην μπλούζα του είχε και χαρακτηριστικό των Ναζί. Ο δράστης αιματηρής επίθεσης στην Τουρκία συνελήφθη επί τόπου.

Από τους πέντε τραυματίες, ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η επίθεση από τον 18χρονο έγινε στον κήπο του τζαμιού. Ο δράστης ήταν οπλισμένος με μεγάλο μαχαίρι, μαγνητοσκόπησε και αναμετέδωσε την πράξη του απευθείας μέσω X, προτού συλληφθεί από την αστυνομία και τεθεί υπό κράτηση, κατά δημοσιεύματα. Ορισμένα τουρκικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για επτά τραυματίες.

«Ο δράστης έφερε περιβολή παρόμοια με χαρακτήρα βιντεοπαιχνιδιού, τσεκούρι περασμένο στη μέση, αλεξίσφαιρο γιλέκο, κράνος και μάσκα», ανέφερε το site Eskişehir Durum.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

🚨 BREAKING! NAZI ARMED WITH KNIFE ATTACKS MUSLIMS INSIDE MOSQUE GARDEN IN #TÜRKIYE



A Nazi man named Arda K attacked a group of Muslims in the garden of a Tepebaşı Mosque in Eskişehir and injured 7 people, one of whom was seriously injured.



The terrorist was wearing an assault… pic.twitter.com/HoHglx4JDi