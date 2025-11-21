Κόσμος

Τουρκία: 25 χρόνια φυλακή για Ουκρανό που πάτησε τους ληστές που τον πυροβόλησαν

Κάτοικος της Οδησσού καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση στην Τουρκία επειδή παρέσυρε με το αυτοκίνητό του δύο άνδρες που τον είχαν επιτεθεί και ληστέψει
Στιγμιότυπο από το βίντεο που δείχνει τη στιγμή της επίθεσης
Στιγμιότυπο από το βίντεο που δείχνει τη στιγμή της επίθεσης / Πηγή: Χ

Η επίθεση ήταν αστραπιαία και εξαιρετικά βίαιη: ο Ντμίτρο Τσαμπάν, 37χρονος Ουκρανός από την Οδησσό, οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην Τουρκία όταν στοχοποιήθηκε από ληστές.

Στην Τουρκία, οι ληστές έσπασαν το τζάμι του οχήματός του, πυροβόλησαν προς το μέρος του και άρπαξαν μια τσάντα με 35.000 ευρώ πριν διαφύγουν με σκούτερ. Σοκαρισμένος, τους καταδίωξε και τους χτύπησε με το αυτοκίνητο. Οι δύο άνδρες σκοτώθηκαν επί τόπου.

Το τουρκικό δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο Τσαμπάν ήταν θύμα ένοπλης επίθεσης, ωστόσο τον έκρινε ένοχο. Αρχικά είχε καταδικαστεί σε ισόβια, αλλά η ποινή μειώθηκε σε 25 χρόνια, καθώς ο δικαστής αναγνώρισε το ελαφρυντικό της «άδικης πρόκλησης».

Στην ίδια υπόθεση, το δικαστήριο καταδίκασε επίσης σε 10 χρόνια φυλάκιση τον Γιούνους Εμρέ, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως τσιλιαδόρος κατά τη ληστεία του Νοεμβρίου 2023.

Κόσμος
