Τουρκία: Διαδηλώσεις σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα για τις γυναικοκτονίες

Διαδηλώσεις σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα κατά των γυναικοκτονιών πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο (12.10.2024). Ισχυρότατη ήταν η παρουσία των δυνάμεων της τουρκικής αστυνομίας.

Καθώς οι γυναικοκτονίες στην Τουρκία πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα, έγιναν στην Κωνσταντινούπολη διαδηλώσεις υπό τον κλοιό ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Ανάλογη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στην Άγκυρα, όπου η αστυνομία δεν επέτρεψε στους διαδηλωτές να συγκροτήσουν πορεία.

Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου της τουρκικής πρωτεύουσας.

Στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκηδόνα, στην ασιατική πλευρά της πόλης της Κωνσταντινούπολης, έπειτα από έκκληση της Ομοσπονδίας Νέων Φεμινιστριών και άλλων γυναικείων οργανώσεων, η συμμετοχή ήταν μαζική. Κεντρικά συνθήματα ήταν «Τέλος στους δολοφόνους, τους βιαστές, την ατιμωρησία και τον εκφοβισμό», «Δικαιώμα, Δίκαιο, Δικαιοσύνη» και «Γυναίκες, ζωή, ελευθερία».

Μικρότερη σε όγκο συγκέντρωση έγινε και στο Πέρα, στο τέλος της κεντρικής Μεγάλης Οδού (Ιστικλάλ), στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, όπου οι συγκεντρωμένοι, κυρίως φοιτητές και γυναίκες, κρατούσαν πανό και φώναζαν συνθήματα, όπως «δεν περπατάς ποτέ μόνη», «γυναίκες, ζωή, ελευθερία», «δεν θέλουμε να πεθαίνουμε στους δρόμους», «οι άντρες σκοτώνουν, το κράτος προστατεύει», «οι δολοφόνοι θα λογοδοτήσουν στους φοιτητές» κ.λπ. Πολύ ισχυρή ήταν η παρουσία της αστυνομίας, η οποία σχημάτισε κλοιό γύρω από το συγκεντρωμένο πλήθος από άνδρες των μονάδων καταστολής και κάγκελα.

Στην Άγκυρα οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην περιοχή Τσάνκαγια, έπειτα από έκκληση της Ομοσπονδίας Νέων Φεμινιστριών, όπου ακούστηκαν παρόμοια συνθήματα. Η αστυνομία αρχικά ζήτησε από το συγκεντρωμένο πλήθος να διαλυθεί, επειδή δεν είχε λάβει την άδεια των αρχών για τη συγκέντρωση, ωστόσο δεν επενέβη για να τη διαλύσει, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ακολουθούσε πορεία.

Οι διαδηλώσεις κατά των γυναικοκτονιών είναι σχεδόν καθημερινές στην Τουρκία:

Women do not feel safe in Turkey. We are protesting for our sisters who have been victims of femicide. We need you to hear our voices. #turkishwomenareindanger #TurkishWowenNeedHelp pic.twitter.com/Wv6jrUVNX3