Τουρκία: Δύο αδέρφια ανάμεσα στους τρεις δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στο προξενείο του Ισραήλ

Τον τρόμο σκόρπισαν οι τρεις δράστες στην Τουρκία, μετά την τρομοκρατική επίθεση που πραγματοποίησαν έξω από το προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη την Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026). Ο ένας εκ των τριών εξουδετερώθηκε ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν έπειτα από την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Παράλληλα και δύο αστυνομικοί «τραυματίστηκαν ελαφρά» κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι δράστες είχαν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη από την πόλη Ιζμίτ με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και ότι δύο από αυτούς ήταν αδέλφια.

Σε δήλωση που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, το όνομα του ενόπλου που εξουδετερώθηκε, είναι ο Γιούνους Ε.Σ., ο οποίος, όπως αναφέρθηκε, «είχε σχέσεις με την τρομοκρατική οργάνωση που εκμεταλλεύεται τη θρησκεία». Αυτό θεωρείται ότι αποτελεί αναφορά στην οργάνωση «Ισλαμικό Κράτος», αν και καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Αρχικά η αστυνομία ανέφερε ότι δύο δράστες είχαν εξουδετερωθεί, αλλά ο τοπικός κυβερνήτης Νταβούτ Γκουλ διευκρίνισε αργότερα ότι μόνο ένας είχε σκοτωθεί. Οι δύο τραυματίες ταυτοποιήθηκαν ως οι Ονούρ Τς. και Ενές Τς., οι οποίοι, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, είναι αδέλφια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών δεν βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς ο ένας τραυματίστηκε στο πόδι και ο άλλος στο αυτί.

Ο κυβερνήτης Γουλ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι δράστες είχαν χρησιμοποιήσει καραμπίνες και πιστόλια κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Είπε επίσης ότι δεν υπήρχε ισραηλινό διπλωματικό προσωπικό στο προξενείο, το οποίο βρίσκεται στην κύρια επιχειρηματική περιοχή της Κωνσταντινούπολης, στην περιοχή Μπεσίκτας.

Η ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε μέρα μεσημέρι στην Κωνσταντινούπολη. Βίντεο στα social media φαίνεται να καταγράφει τη στιγμή που ένας ένοπλος δέχτηκε πυρά από την αστυνομία και έπεσε στο έδαφος. Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε ότι αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος δήλωσε ότι οι ήχοι των πυροβολισμών ήταν «δυνατοί» και συνέχιζαν να εντείνονται «για 15-20 λεπτά».

Ανεπιβεβαίωτα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν αρκετά αστυνομικά οχήματα και έντονη αστυνομική παρουσία γύρω από το κτίριο, το οποίο παρέμεινε αποκλεισμένο για αρκετές ώρες μετά την απόπειρα επίθεσης.

Δεν υπάρχουν ισραηλινοί διπλωμάτες που να υπηρετούν στην Τουρκία αυτή τη στιγμή και το προξενείο παραμένει κενό τα τελευταία δυόμισι χρόνια, εν μέσω της επιδείνωσης των σχέσεων μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ λόγω του πολέμου στη Γάζα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για την επίθεση.