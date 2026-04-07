«Κόκκινος συναγερμός» στην Τουρκία μετά την τρομοκρατική επίθεση με έναν νεκρό και 4 τραυματίες στο προξενείο του Ισραήλ – Ήθελαν να εισβάλλουν και να σπείρουν τον θάνατο

Είναι η πιο σοβαρή τρομοκρατική επίθεση που έχει γίνει από την αρχή του πολέμου - Η αντίδραση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών
Η στιγμή της επέμβασης της αστυνομίας έξω από το προξενείο του Ισραήλ

Νέα στοιχεία για την τρομοκρατική επίθεση έξω από το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη έδωσαν Τούρκοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιβεβαιώνοντας ότι οι τρεις δράστες εξουδετερώθηκαν, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί. Οι αρχές εξετάζουν τις διασυνδέσεις των δραστών και διερευνούν πλήρως το περιστατικό. Συνολικά από την τρομοκρατική επίθεση σύμφωνα με τις αρχές υπάρχει ένας νεκρός και 4 τραυματίες. 

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες μέσω της πλατφόρμας Χ για την ταυτότητα και το παρελθόν των δραστών, καθώς και για τις συνθήκες της συμπλοκής.

«Στην Κωνσταντινούπολη, εξουδετερώθηκαν τρία άτομα που ενεπλάκησαν σε ένοπλη σύγκρουση με τους αστυνομικούς μας που εκτελούσαν καθήκοντα μπροστά από την Yapı Kredi Plaza. Στη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο ήρωες αστυνομικοί μας. Οι ταυτότητες των τρομοκρατών έχουν εξακριβωθεί. Διαπιστώθηκε ότι οι δράστες ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη από το Ιζμίτ [Νικομήδεια] με ενοικιαζόμενο όχημα, ότι ένας εξ αυτών είχε διασυνδέσεις με θρησκευτική οργάνωση, ενώ ένας από τους δύο τρομοκράτες που είναι αδέλφια είχε και ποινικό μητρώο για ναρκωτικά».

Δικαστική έρευνα – Παρέμβαση εισαγγελικών αρχών

Η δικαιοσύνη κινητοποιήθηκε άμεσα, με την έναρξη επίσημης έρευνας για το περιστατικό και την αποστολή εισαγγελικών λειτουργών στο σημείο.

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανέφερε στο NSosyal πως «η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε άμεσα έρευνα. Στο πλαίσιο της έρευνας, ορίστηκαν ένας αντεισαγγελέας και δύο εισαγγελείς, οι οποίοι μετέβησαν άμεσα στον τόπο του συμβάντος και ξεκίνησαν τις έρευνες. Με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης σε όλες τις διαστάσεις της, οι εργασίες συνεχίζονται υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ η έρευνα διεξάγεται ενδελεχώς και πολυδιάστατα».

 

Τουρκική κυβέρνηση: «Δεν κάμπτεται η αποφασιστικότητά μας»

Η κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι η επίθεση δεν θα επηρεάσει τη στρατηγική της κατά της τρομοκρατίας και στέλνει μήνυμα συνέχισης των επιχειρήσεων.

Ο επικεφαλής Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Ντουράν δήλωσε αντίστοιχα πως «αυτή η ύπουλη επίθεση δεν θα αποδυναμώσει ποτέ την πίστη και την αποφασιστικότητά μας για έναν κόσμο χωρίς τρομοκρατία και για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία».

«Το κράτος μας θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα και επιμονή τον αγώνα του απέναντι σε κάθε είδους απειλή και προβοκάτσια», πρόσθεσε.

Ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών 

«Καταδικάζουμε έντονα την τρομοκρατική επίθεση στο ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη σήμερα. Εκτιμούμε την ταχεία δράση των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας για την αποτροπή αυτής της επίθεσης. Οι ισραηλινές αποστολές σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί αμέτρητες απειλές και τρομοκρατικές επιθέσεις. Ο τρόμος δεν θα μας αποτρέψει», αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

