Οι αρχές στην Τουρκία εκκένωσαν σήμερα ένα νοσοκομείο και αναζητούν μία γυναίκα που αγνοείται, μετά τις κατακλυσμιαίες βροχές, οι οποίες προκάλεσαν σαρωτικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στη βόρεια Τουρκία.

Οι 45 ασθενείς ενός νοσοκομείου στην επαρχία Σινώπης χρειάστηκε να απομακρυνθούν προς ένα άλλο νοσοκομείο λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων, εξήγησε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα.

Διασώστες μετέφεραν τους ασθενείς με φουσκωτές λέμβους, τις οποίες τραβούσαν σε έναν πλημμυρισμένο δρόμο, σύμφωνα με τις εικόνες που δημοσίευσαν οι αρχές στο Twitter.

Flooding: Dramatic scenes of Kastamonu city of Turkey. pic.twitter.com/8m4oawBRLs

BREAKING: Dozens missing after floods destroyed multiple houses and swept away vehicles in Kastamonu and Bartin provinces of Turkey pic.twitter.com/J8GHv0IdMq