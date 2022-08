Τεράστιες διαστάσεις έχει λάβει η φυλάκιση της τραγουδίστριας Gulsen στην Τουρκία, η οποία κατηγορείται για υποκίνηση μίσους. Το Σάββατο (27.08.2022), μάλιστα, υπήρξε και παρέμβαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Τον περασμένο Απρίλιο η σταρ της Τουρκίας, Gulsen, είπε στην πίστα απευθυνόμενη στους μουσικούς της: “Σπούδασε στην Imam Hatip, από εκεί προέρχεται η διαστροφή του”. Ωστόσο, το βίντεο με την ατάκα της – που θεωρήθηκε ότι προσβάλλει τη σχολή ιμάμηδων- κυκλοφόρησε στα social media πριν από μόλις δύο ημέρες, με αποτέλεσμα να διαταχθεί εισαγγελική έρευνα σε βάρος της και λίγες ώρες αργότερα να συλληφθεί.

H Gulsen κρατείται στις γυναικείες φυλακές του Μπακίρκιοϊ, με τη δικηγόρο της να δηλώνει ότι “είναι σε καλή κατάσταση και ευχαριστεί όσους ενδιαφέρονται για αυτήν”.

Πολλοί εκτιμούν ότι το timing της σύλληψης της Τουρκάλας τραγουδίστριας δεν είναι τυχαίο. Μπορεί η κυβέρνηση Ερντογάν να επιμένει ότι οι προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά τον Ιούνιο του 2023, ωστόσο τα σενάρια για πρόωρες κάλπες παραμένουν, όσο βλέπει τα ποσοστά του στις δημοσκόπησεις να… κατρακυλούν. Έτσι, λοιπόν, πολλοί πιστεύουν ότι αυτή ήταν μία κίνηση για να κερδίσει ψηφοφόρους, ποντάροντας στη θρησκεία και τον ισλαμισμό, που άλλωστε αποτελούν τα θεμέλια της πολιτικής του.

Από την πλευρά της και η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχασε την ευκαιρία να αξιοποίησει ως “όπλο” της προεκλογικής της εκστρατείας τη Gulsen. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP): “Απευθύνομαι στη νεολαία – αυτές οι άδικες αποφάσεις θα τελειώσουν. Προσπαθούν να κυβερνήσουν τη χώρα, προκαλώντας και διχάζοντας το λαό”.

Η Πρόεδρος του Καλού Κόμματος (Iyi Parti), Μεράλ Ακσενέρ, απαντώντας σε ερώτηση που της έκαναν σε story της στο Instagram σχετικά με την υπόθεση, τόνισε πως “όλοι στην Τουρκία θα πάρουν κάποια στιγμή μία… γεύση σύλληψης, όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση”.

Μεταξύ άλλων πολιτικών που ζήτησαν την απελευθέρωση της τραγουδίστριας ήταν και ο δήμαρχος της Σμύρνης, Τουντς Σογιέρ: “Ο στόχος των αυταρχικών και λαϊκιστικών καθεστώτων είναι να επικρατήσει ο φόβος στην κοινωνία. Δεν φοβόμαστε. Φυσικά, δεν υποστηρίζουμε τίποτα που διχάζει και πληγώνει τους πολίτες μας και θέλουμε μια δικαιοσύνη που υπερασπίζεται τις οικουμενικές αξίες του νόμου. Να απελευθερωθεί η Gulsen…”.

“Εμφύλιος” έχει ξεσπάσει και στα social media, με πλήθος καλλιτεχνών να κάνουν αναρτήσεις υπέρ της τραγουδίστριας στο Twitter με το hashtag #gülşenserbestbırakılsın (σ.σ. αφήστε ελεύθερη τη Gulsen), αλλά και στο Instagram.

Η τραγουδίστρια Tugba Ekinci μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Instagram μία φωτογραφία της Gulsen με το παιδί της, γράφοντας: “Έχουν περάσει 24 ώρες που είναι μακριά από το μωρό της, δεν υπερβάλλουμε; Θα βοηθούσε αν το ζητούσα από τον πρόεδρο μου, θα είχε αποτέλεσμα; Αν το κάνετε σε εμένα, είμαι ανύπαντρη, δεν θα κουνηθώ. Εκείνη έχει μωρό που την περιμένει.

Ο τραγουδίστης Ταρκαν ανέφερε μεταξύ άλλων: “Το νομικό μας σύστημα, που κλείνει τα μάτια στη διαφθορά, τους κλέφτες, αυτούς που παραβιάζουν το νόμο και σφαγιάζουν τη φύση, αυτούς που σκοτώνουν ζώα και εκείνους που χρησιμοποιούν τη θρησκεία για να πολώσουν την κοινωνία μέσω των φανατικών τους ιδεών – συνέλαβε τη Γκιουλσέν”.

“Our legal system, which turns a blind eye to corruption, thieves, those who break the law and massacre nature, those who kill animals and those who use religion to polarise society through their bigoted ideas – has arrested Gülşen…”#Turkey#Erdoğan#gülşenserbestbırakılsın https://t.co/im5CZ26Lww