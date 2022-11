Είναι πλέον επίσημο… Η Τουρκία μέσω του υπουργείου Άμυνας ανακοίνωσε ότι άρχισε την αεροπορική επιχείρηση με την ονομασία «γαμψό ξίφος» στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία, περιοχές οι οποίες θεωρεί ότι «χρησιμοποιήθηκαν ως βάσεις από Κούρδους τρομοκράτες».

«Τα αεροπλάνα απογειώθηκαν από τις βάσεις τους, η αεροπορική επιχείρηση ξεκίνησε», επεσήμανε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, μία εβδομάδα μετά την αιματηρή επίθεση στην Κωνσταντινούπολη με τις αεροπορικές επιδρομές να θεωρούνται ουσιαστικά αντίποινα.

Η επιχείρηση διεξάγεται «με βάση τα νόμιμα δικαιώματα άμυνας όπως προβλέπονται στο Άρθρο 51 της Χάρτας του ΟΗΕ, προκειμένου να εξουδετερωθούν οι τρομοκρατικές επιθέσεις από το βόρειο Ιράκ και τη Συρία, να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συνόρων και να εξαλειφθεί η τρομοκρατία στην πηγή της», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Στη διάρκεια της νύκτας το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανήρτησε στο Twitter: «Η ώρα του λογαριασμού έχει φτάσει! Τα καθάρματα θα λογοδοτήσουν για τις ύπουλες επιθέσεις τους», αναφερόμενο στην επίθεση που σημειώθηκε στις 13 Νοεμβρίου στη λεωφόρο Ιστικλάλ, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Από αυτή σκοτώθηκαν 6 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 81.

#BREAKING: That is #Turkey which is heavily bombing #PKK in North of #Iraq & #YPG in NE of #Syria not #Iran. #TurkishAirForce has carried-out multiple airstrikes since 30 minutes ago. pic.twitter.com/8FbmJ7mEel