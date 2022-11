Η Τουρκία εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων στη βόρεια και στη βορειοανατολική Συρία που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 άτομα, έξι μέλη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), της οποίας ηγούνται οι Κούρδοι, καθώς και έξι Σύρους στρατιωτικούς. Η Άγκυρα διεμήνυσε πως ήρθε η «ώρα του λογαριασμού» μετά την τρομοκρατική ενέργεια στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη Κυριακή 13η Νοεμβρίου.

Οι αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν παρότι μερικές ημέρες νωρίτερα το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) και οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, απέρριψαν την κατηγορία της Άγκυρας πως βρίσκονταν πίσω από την επίθεση στην Ιστικλάλ την περασμένη Κυριακή, όταν έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 81.

Σύμφωνα με τις ΣΔΔ, οι τουρκικοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο θέσεις των ΣΔΔ στις επαρχίες Χαλέπι (βόρεια) και Χασάκα (βορειοανατολικά), κυρίως στην πόλη Κομπάνι, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Τουρκία.

«Το Κομπάνι, η πόλη που νίκησε το Ισλαμικό Κράτος, είναι στόχος βομβαρδισμών από την τουρκική αεροπορία και τις τουρκικές δυνάμεις κατοχής», δήλωσε ο Φαρχάντ Σάμι, εκπρόσωπος των ΣΔΔ, βασική συνιστώσα των οποίων είναι οι Κούρδοι. Ο ίδιος είχε διαψεύσει κατηγορηματικά πως οι Κούρδοι βρίσκονταν πίσω από τη βομβιστική ενέργεια στην Ιστικλάλ.

Έγιναν πάνω από είκοσι πλήγματα του τουρκικού στρατού στις δύο επαρχίες, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΜΚΟ με έδρα τη Βρετανία που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη Συρία.

Οι βομβαρδισμοί είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι μέλη των ΣΔΔ και έξι σύροι στρατιωτικοί, κατά την ίδια πηγή.

Οι κουρδικές οργανώσεις δεν ανακοινώνουν τις απώλειες στις τάξεις τους.

Video from #Kobani resident with family as #Turkey conducts airstrikes there & in Darbasiyah, Derik, Tel Rifat, Shebha & Zirgan.



Turkey is targeting the very people (#SDF) that destroyed the #ISIS Caliphate, losing 11,000 lives, so the US did not have to put boots on the ground. pic.twitter.com/J9ufc6277q