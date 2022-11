Οχτώ παιδιά και μία γυναίκα βρήκαν τραγικό θάνατο σε διαμέρισμα της Προύσας στην Τουρκία, όταν ξέσπασε φωτιά πιθανότατα από σόμπα.

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης στο διαμέρισμα που διέμεναν πρόσφυγες από τη Συρία. Εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι βρίσκονταν μια 31χρονη μητέρα με τα έξι παιδιά της ηλικίας 1 έως 11 ετών και δύο ανίψια της 10 και 11 ετών.

Ο πατέρας των παιδιών απουσίαζε από το σπίτι και μόλις ξέσπασε η φωτιά έσπευσε στο σημείο για να σώσει την οικογένειά του. Μάταια όμως… Ο ίδιος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Η φωτιά ξέσπασε στις 23:00 το βράδυ. Προσπαθήσαμε να τους προσεγγίσουμε, όμως τα τέσσερα παιδιά ήταν ήδη νεκρά. Ήταν πολύ καλή οικογένεια και τα παιδιά πάντα έπαιζαν έξω», δήλωσε ένας γείτονας.

The burial procession of eight Syrian children and a woman who died during a house fire in Bursa, northwestern Turkey, was held on Wednesday.



READ MORE: https://t.co/5RKRfE4sRH pic.twitter.com/LnZ1a8lU8g