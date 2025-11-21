Τουρκία για τον συμπληρωματικό χάρτη του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού: «Η Ελλάδα αγνοεί τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου»

Η Τουρκία επανέρχεται επιθετικά στο θέμα: η τουρκική διπλωματία κατηγορεί ανοιχτά την Ελλάδα ότι πέτυχε την έγκριση από την ΕΕ ενός συμπληρωματικού χάρτη θαλάσσιου σχεδιασμού που —κατά την Άγκυρα— επεκτείνεται πάνω σε περιοχές που η Τουρκία διεκδικεί στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μία ακόμη κατηγορία σε μια υπόθεση όπου η Τουρκία επιχειρεί συστηματικά να επιβάλει τις δικές της ερμηνείες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Σε μήνυμα που δημοσίευσε στο X, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντζού Κετσελί, υποστηρίζει ότι η Ελλάδα κατάφερε να ενημερωθεί στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα ένας ελληνικός χάρτης που —σύμφωνα με την Άγκυρα— παραβιάζει τουρκικές θαλάσσιες ζώνες. Μία κριτική που η Τουρκία επαναλαμβάνει τακτικά για να αμφισβητήσει οριοθετήσεις που, στην πραγματικότητα, βασίζονται στις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της θάλασσας.

Η Άγκυρα προχωρά ακόμη περισσότερο, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι επιχειρεί να «επιβάλει» μέσω της ΕΕ μια Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία η Τουρκία χαρακτηρίζει «ποτέ επίσημα ανακηρυγμένη». Σύμφωνα με τον Κετσελί, η Αθήνα «εργαλειοποιεί» τον ευρωπαϊκό θαλάσσιο σχεδιασμό για να νομιμοποιήσει αξιώσεις που η Τουρκία δεν αναγνωρίζει.

Για την Άγκυρα, ο χάρτης της Κομισιόν «δεν αντανακλά καμία νομική πραγματικότητα». Ο εκπρόσωπος επισημαίνει ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εργασίες θαλάσσιου σχεδιασμού και υπενθυμίζει ότι η Άγκυρα κατέθεσε τον δικό της εθνικό χάρτη στον ΟΗΕ και στην UNESCO το 2025 — έναν χάρτη που η Ελλάδα αμφισβητεί και που δεν συμβαδίζει με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την οποία η Τουρκία δεν έχει υπογράψει.

AB’nin Deniz Mekansal Planlama Platformu’nda Kayıtlı Yunan Deniz Mekansal Planlama Haritası Hakkında:



Türkiye, BM'nin ilgili organlarının tavsiyeleri doğrultusunda yürütülen Deniz Mekansal Planlama (DMP) çalışmalarını yakından takip etmektedir. Bilindiği üzere, ülkemiz 16 Nisan… November 21, 2025

Η Τουρκία καταγγέλλει ένα «παράνομο τετελεσμένο» και επαναφέρει τη μονομερή θέση της του 2020 σχετικά με τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο — θέση που η Αθήνα έχει απορρίψει και που δεν αναγνωρίζεται διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι η ΑΟΖ που αποτυπώνεται στον ελληνικό χάρτη βρίσκεται «εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας».

Τέλος, ο Κετσελί υποστηρίζει ότι οι προσπάθειες της Αθήνας να κατοχυρώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο θαλάσσια σύνορα που δεν έχουν οριοθετηθεί με γειτονικές χώρες είναι «καταδικασμένες να αποτύχουν» και αποτελούν μονομερείς ενέργειες αντίθετες στο διεθνές δίκαιο.

Η ανάρτηση του εκπροσώπου του Τουρκικού ΥΠΕΞ

«Σχετικά με τον Ελληνικό Χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού που είναι καταχωρημένος στην Πλατφόρμα Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της ΕΕ :

Η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εργασίες Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις των αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ. Όπως είναι γνωστό, η χώρα μας ανακοίνωσε τον εθνικό ΘΧΣ της στις 16 Απριλίου 2025 και τον κοινοποίησε στην Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO στις 12 Ιουνίου 2025.

Στην ιστοσελίδα της Πλατφόρμας ΘΧΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει διαπιστωθεί ότι ο ελληνικός χάρτης ΘΧΣ —ο οποίος παραβιάζει τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο— έχει ενημερωθεί με αναφορά στις “αρμόδιες ελληνικές αρχές”.

Γίνεται κατανοητό ότι η Ελλάδα, συνεχίζοντας να αγνοεί τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, επιχειρεί να επιβάλει μέσω της ΕΕ μια Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) στην Ανατολική Μεσόγειο την οποία δεν έχει επίσημα ανακηρύξει, εργαλειοποιώντας τον χάρτη ΘΧΣ. Η χώρα μας απορρίπτει αυτήν την παράνομη προσπάθεια τετελεσμένων.

Η Τουρκία έχει κοινοποιήσει ολοκληρωμένα στον ΟΗΕ, στις 18 Μαρτίου 2020, τη νομική της θέση σχετικά με τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της στην Ανατολική Μεσόγειο. Από αυτή την άποψη, η λεγόμενη ΑΟΖ που αποτυπώνεται στον ελληνικό χάρτη ΘΧΣ στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Οι προσπάθειες της Ελλάδας να νομιμοποιήσει αυτές τις αντιλήψεις περί ΑΟΖ, καθώς και τα εξωτερικά όρια υφαλοκρηπίδας που δεν έχει οριοθετήσει με τους γείτονές της, εντάσσοντάς τα στον χάρτη ΘΧΣ, είναι εκ των πραγμάτων καταδικασμένες να αποτύχουν και συνιστούν μονομερείς ενέργειες αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο».