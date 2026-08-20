Τουρκία κατά Νετανιάχου μετά τον βομβαρδισμό στη Συρία: «Δεν θα πέσουμε στην παγίδα του»

Νέο επεισόδιο στην αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας πυροδότησε ο ισραηλινός βομβαρδισμός αεροπορικής βάσης στη Συρία, με την Άγκυρα να στρέφεται ευθέως κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η τουρκική προεδρία διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να «πέσει στην παγίδα» του Ισραηλινού πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι επιδιώκει να υπονομεύσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η αντίδραση της Τουρκίας ήρθε μετά το πλήγμα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στην αεροπορική βάση Αμπού Αλ Ντουχούρ, στην επαρχία Ιντλεμπ της βορειοδυτικής Συρίας, ενώ είχε προηγηθεί νέα επίθεση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η νέα σύγκρουση αναδεικνύει το βαθύ ρήγμα ανάμεσα στην Αγκυρα και την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, με επίκεντρο πλέον και τις κινήσεις των δύο πλευρών στο συριακό πεδίο.

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Τουρκία: «Αρκετά έμπειροι για να μην πέφτουμε στην παγίδα»

Την απάντηση της τουρκικής προεδρίας έδωσε ο διευθυντής Επικοινωνίας Μπουρανετίν Ντουράν, αποδίδοντας στον Ισραηλινό πρωθυπουργό πρόθεση αποσταθεροποίησης της περιοχής.

«Είμαστε αρκετά έμπειροι για να μην πέφτουμε στην παγίδα προσώπων όπως ο Νετανιάχου, που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας», δήλωσε.

Η τοποθέτηση Ντουράν αποτελεί την απάντηση της Αγκυρας τόσο στο ισραηλινό πλήγμα όσο και στις κατηγορίες που είχε εξαπολύσει νωρίτερα ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, προσωπικά εναντίον του Τούρκου προέδρου.

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Ισραήλ: «Ο Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες»

Ο Ισραέλ Κατζ κατηγόρησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι «παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία», ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους μεταξύ των δύο χωρών.

Με τη δήλωσή του, ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας κατέστησε σαφές ότι το Τελ Αβίβ δεν προτίθεται να αποδεχθεί κινήσεις στο συριακό έδαφος τις οποίες εκλαμβάνει ως απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Η νέα ανταλλαγή δηλώσεων έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα μέτωπο στις ήδη τεταμένες σχέσεις Αγκυρας και Τελ Αβίβ, καθώς οι διαφορετικοί σχεδιασμοί των δύο πλευρών στη Συρία μετατρέπονται ολοένα και περισσότερο σε πεδίο ανοικτής πολιτικής και στρατηγικής αντιπαράθεσης.