Τουρκία: Κλήθηκε για… εξηγήσεις ο Αμερικανός πρεσβευτής μετά την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Λίγες ώρες μετά την ιστορική (αν και συμβουλευτικού χαρακτήρα) απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων αλλά και την απόφαση να απαιτηθούν κυρώσεις για όσα έγιναν στη βορειοανατολική Συρία, η Τουρκία κάλεσε για εξηγήσεις τον Αμερικανό πρεσβευτή, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Ο πρεσβευτής Ντέβιντ Σάτερφιλντεκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών “για το αμερικανικό ψήφισμα σχετικά με τις αρμένικους ισχυρισμούς”, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Το ψήφισμα που αναγνωρίζει τις μαζικές σφαγές των Αρμενίων ως γενοκτονία εγκρίθηκε χθες από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με 405 ψήφους υπέρ έναντι 11 κατά. Πρόκειται για μια απόφαση με συμβολικό, αλλά ιστορικό χαρακτήρα, η οποία ήταν δεδομένο ότι θα αναζωπυρώσει την ένταση στις σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Άγκυρα.

Ακόμη περισσότερο γιατί έρχεται μαζί με την απαίτηση για κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας για την εισβολή στη βορειοανατολική Συρία αλλά και σχεδόν δυο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη Ερντογάν στην Ουάσινγκτον.

Ήδη από χθες ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε ανάρτησή του στο Twitter υποστήριξε ότι η Τουρκία απέτρεψε ένα «μεγάλο παιγνίδι» με την εισβολή της στη βορειοανατολική Συρία — χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις — ενώ έκρινε πως η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων είχε στόχο να παρθεί «εκδίκηση» για αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση.

«Εκείνοι τα σχέδια των οποίων ματαιώθηκαν στρέφονται σε αραχνιασμένες αποφάσεις. Οι κύκλοι που πιστεύουν ότι θα πάρουν εκδίκηση με αυτόν τον τρόπο κάνουν λάθος. Αυτή η επονείδιστη απόφαση εκείνων που εκμεταλλεύονται την ιστορία για πολιτικούς σκοπούς είναι άκυρη για την κυβέρνηση και τον λαό μας», έγραψε ο Τσαβούσογλου.

Ruined big game

w/#OperationPeaceSpring. Those whose projects were frustrated turn to antiquated resolutions.Circles believing that they will take revenge this way are mistaken.This shameful decision of those exploiting history in politics is null&void for our Government&people.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 29, 2019