Το περιοδικό Economist δημοσίευσε ένα άρθρο κόλαφο για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενόψει των εκλογών της 14ης Μαΐου στην Τουρκία τονίζοντας ότι πρέπει να χάσει και «να φύγει» από την εξουσία, επισημαίνοντας ότι η αποχώρησή του θα φέρει πολλά καλά στην χώρα και θα βελτιώσει τις σχέσεις της με τη Δύση, αλλά και τους γείτονές της (στην περίπτωσή μας την Ελλάδα).

Επίσης το Economist αποθέωνε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης της Τουρκίας και Νο 1 αντίπαλο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και ανέφερε ότι μπορεί να αλλάξει την χώρα αν κερδίσει τις εκλογές.

Μάλιστα το βρετανικό περιοδικό είχε αφιερώσει και το εξώφυλλό του στο θέμα. Ο τίτλος ήταν: «Οι πιο σημαντικές εκλογές του 2023», ενώ εκεί τονιζόταν: «Πρέπει να φύγει, σώστε την δημοκρατία», ενώ καλούσε τους πολίτες της Τουρκίας να πάνε να «ψηφίσουν».

Το Economist ανέφερε ότι οι εκλογές της Τουρκίας είναι οι πιο σημαντικές φέτος στον κόσμο, ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρουσίασε το πρώτο αεροπλανοφόρο της χώρας το Anadolu και επιχειρεί μ’ αυτό να κερδίσει πατριώτες ψηφοφόρους, ενώ τον κατηγόρησε ότι κυβερνάει τη χώρα από το 2003 με όλο και πιο αυταρχικό στυλ.

«Το Anadolu, το πρώτο αεροπλανοφόρο εγχώριας κατασκευής της Τουρκίας, παραγγέλθηκε στον Βόσπορο τον περασμένο μήνα, καθώς η χώρα ετοιμαζόταν να ψηφίσει σε εκλογές στις 14 Μαΐου, οι οποίες είναι οι πιο σημαντικές πουθενά στον κόσμο φέτος. Επιδεικνύοντας το πολεμικό πλοίο, το οποίο πραγματοποιεί εκστρατεία στην ακτή, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ελπίζει να πυροδοτήσει πατριώτες ψηφοφόρους. Αλλά το χάρισμα, οι μεγάλες χειρονομίες και τα δώρα του μπορεί να μην είναι αρκετά. Ο άνθρωπος που κυβερνά την Τουρκία από το 2003, με ολοένα και πιο αυταρχικό στυλ, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την ήττα», ανέφερε το Economist.

