Ο… κακός χαμός στην γειτονική Τουρκία, με βουλευτές του Ερντογάν και της αντιπολίτευσης να δοκιμάζουν τις… αντοχές από τις γροθιές τους!

Οι απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν στην τουρκική Βουλή, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για επίθεση βουλευτών του AKP του Ερντογάν σε βουλευτές της αντιπολίτευσης με αφορμή μια ανακοίνωσή τους για τον Τούρκο πρόεδρο.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν αναφορές πως η ανακοίνωση των βουλευτών της αντιπολίτευσης αφορούσε στην τακτική του Προέδρου της Τουρκίας για την επαρχία Ιντλίμπ, της Συρίας, με τα… αίματα να ανάβουν και την Βουλή να μετατρέπεται σε ρινγκ!

Δείτε τις απίστευτες εικόνες από την Τουρκία

Turkish Parliament fighting because of Syria…

Was it all worth it? https://t.co/NKNqtBm3Pg — Can’s life (@cankulahcioglu) March 4, 2020

#Turkey: Some Turks … A Fight occured in the Turkish #Parliament.

Many good Turks who do not agree with Erdogan-s Terror and Wars IN #SYRIA ? https://t.co/nwbkej1LDx — Greg Young (@GregYou19929332) March 4, 2020

After a closed session about the war in #idlib, members of the #Erdogan’s party (AKP) attacking the opposition members in #Turkish parliament because they didn’t like a statement from member of the opposition party (Engin Ozkoc) about Erdogan. #authoritarianism pic.twitter.com/FzWiCRS7ms March 4, 2020

Περισσότερα σε λίγο…