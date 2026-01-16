Κόσμος

Τουρκία: Κύριος στόχος η επέκταση του στόλου μαχητικών αεροσκαφών «Eurofighter» και ο ρόλος Κατάρ – Ομάν

Η Τουρκία έβαλε στο στόχαστρο ακόμα 12 Eurofighter του Κατάρ και άλλα 12 από το Ομάν, για να αναβαθμίσει το εξοπλιστικό της πρόγραμμα
αεροσκάφος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Η Τουρκία φαίνεται να κάνει πολλές προσπάθειες για να αναβαθμίσει γρηγορότερα την Πολεμική της Αεροπορία, αφού ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ, συναντήθηκε χθες (15/01/2026) με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της βρετανικής εταιρείας BAE Systems και την πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Άγκυρα για να συζητήσουν για την επιτάχυνση του προγράμματος προμήθειας μαχητικών αεροσκαφών τύπου Eurofighter Typhoon

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας τους, ενώ την ίδια στιγμή ο επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας της Τουρκίας, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στην Ιταλία, που είναι εταίρος στο πρόγραμμα παραγωγής των Eurofighter, προγραμματίζει για αυτό το Σαββατοκύριακο (17-18/01/2026) επίσκεψη στο Κατάρ, με τα μαχητικά αεροσκάφη στην ατζέντα.

Η Τουρκία υπέγραψε τον Οκτώβριο του 2025 συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο για την αγορά 20 Eurofighter Typhoon Tranche 4, που θα ενσωματώνουν όχι μόνο τουρκικής κατασκευής συστήματα και πυρομαχικά αλλά και πυραύλους αέρος – αέρος Meteor, ενώ βάσει χρονοδιαγράμματος 6 αεροσκάφη θα είναι σε υπηρεσία το 2030, 8 αεροσκάφη το 2031 και άλλα 6 το 2032.

Ωστόσο, η Τουρκία θέλει να επεκτείνει τον στόλο μαχητικών αεροσκαφών αυτού του τύπου και να διαθέτει συνολικά 44 Eurofighter Typhoon. Έτσι, έβαλε στο στόχαστρο 12 Eurofighter του Κατάρ και άλλα 12 από το Ομάν, με την Άγκυρα να βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με τις χώρες αυτές για να «κλείσει» το εξοπλιστικό πρόγραμμα.

Μάλιστα, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, δήλωσε πως τα αεροσκάφη του Κατάρ είναι «έτοιμα» με λίγες ώρες πτήσης και θα αποκτηθούν μαζί με τα πυρομαχικά και τον εξοπλισμό τους, ενώ τόνισε πως το ίδιο ισχύει και για τα Eurofighter του Ομάν, τα οποία ωστόσο θα αναβαθμιστούν και θα ενσωματώσουν ραντάρ AESA, πυραύλους αέρος – αέρος Meteor και εκσυγχρονισμένα συστήματα avionics.

Πηγή: OnAlert

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
118
87
86
73
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Γερμανία υποστηρίζει ότι η στρατιωτική αποστολή στη Γροιλανδία γίνεται εξαιτίας των «ρωσικών και κινεζικών απειλών»
Η συμμετοχή των Ευρωπαίων στη διασφάλιση της ασφάλειας της Γροιλανδίας ισοδυναμεί με «αφαίρεση» από τον Αμερικανό πρόεδρο «του βασικού του επιχειρήματος», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους
γροιλανδία
O Χούλιο Ιγκλέσιας απορρίπτει τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση: «Είναι απολύτως ψευδείς και με θλίβουν βαθιά»
«Με βαθιά θλίψη απαντώ στις κατηγορίες που απήγγειλαν δύο άτομα που εργάζονταν στο παρελθόν για μένα», έγραψε ο διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης
Ο τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας
Newsit logo
Newsit logo