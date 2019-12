Τουρκία: Κυρώσεις για Συρία και S400 αποφάσισε η Γερουσία

Η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας ενέκρινε σήμερα, με ψήφους 18 υπέρ έναντι 4 κατά, ένα νομοσχέδιο που προνοεί την επιβολή κυρώσεων ενάντια στην Τουρκία για τη στρατιωτική της επίθεση στη βόρεια Συρία και την αγορά της του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400, σε μια ακόμη κίνηση της Γερουσίας, όπου την πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, να πιέσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υιοθετήσει μια πιο σκληρή γραμμή ενάντια στην Άγκυρα.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο για την προώθηση της αμερικανικής Εθνικής Ασφάλειας. Για να επιβληθούν οι κυρώσεις θα πρέπει να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και από την Ολομέλεια της Γερουσίας.

Την είδηση για τις κυρώσεις της αμερικανικής Γερουσίας σε βάρος της Τουρκίας έκανε γνωστές με ανάρτησή του στο twitter ο Αμερικανός βουλευτής Μπομπ Μενέντεζ.

«Φοβάμαι ότι κάποιοι προσπαθούν να κρατήσουν την Αμερική όμηρο της Τουρκίας», δήλωσε ο Μπομπ Μενέντεζ, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες της Τουρκίας τον τελευταίο καιρό «πραγματικά καταθλιπτικές».

Turkey’s actions over the past year are truly beyond the pale.

This bill makes clear to #Turkey that its behavior with respect to #Syria is unacceptable, and its purchase of the S400 system is untenable.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) December 11, 2019