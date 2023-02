Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Δευτέρα (06.02.2023) στο λιμάνι της Αλεξανδρέττας (Iskenderun) στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Το λιμάνι βρίσκεται στην παραθαλάσσια επαρχία Hatay, περιοχή που επλήγη από τους σεισμούς των 7,8 και 7,7 Ρίχτερ.

Διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η μεγάλη φωτιά στο λιμάνι της Αλεξανδρέττας (Iskenderun) στην Τουρκία προκλήθηκε στην προβλήτα αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων. Από την πυρκαγιά και τους ισχυρούς σεισμούς έχουν καταρρεύσει κάποιες αποβάθρες, ενώ οι Αρχές επιχειρούν ακόμα για την κατάσβεση.

Εκτιμάται ότι εξαιτίας των ισχυρών δονήσεων τα εμπορευματοκιβώτια που ήταν στοιβαγμένα στο λιμάνι της Αλεξανδρέττας (Iskenderun) – που θεωρείται από τα μεγαλύτερα της χώρας και κύρια πύλη της Τουρκίας προς τη Μεσόγειο Θάλασσα – έπεσαν και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά και αυτή να επεκταθεί και σε δεκάδες άλλα τριγύρω. Δεν έχει γίνει γνωστό το τι περιείχαν τα εμπορευματοκιβώτια που πήραν φωτιά, πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι κάποια από αυτά ήταν γεμάτα με ουκρανικά σιτηρά.

Βίντεο, που κάνουν τον γύρο των social media, δείχνουν τα εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι της Αλεξανδρέττας (Iskenderun) να καίγονται και ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού να σκεπάζει την περιοχή.

Δείτε βίντεο:

A massive fire started in the port of Iskenderun in Turkey after an earthquake, the flames quickly spread among hundreds of shipping containers, the Sabah newspaper pic.twitter.com/jwptNKOUDj