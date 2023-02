Ο μακάβριος απολογισμός από το σεισμό σε Τουρκία – Συρία συνεχίζει να ανεβαίνει με πολύ γρήγορο ρυθμό, με τα σωστικά συνεργεία όλη τη νύχτα να ξεθάβουν πτώματα.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, 4.365 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό σε Τουρκία – Συρία.

Από αυτούς, οι 2.921 σκοτώθηκαν στην Τουρκία και 1.444 στην Συρία. Στην Τουρκία οι τραυματίες για την ώρα είναι 15.834.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Συρίας, 711 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.431 τραυματίστηκαν στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων στις επαρχίες του Χαλεπίου (βόρεια), της Λαττάκειας (δυτικά), της Χάμας (κεντρικά) και της Ταρτούς (βορειοδυτικά). Στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο αντικαθεστωτικών στη βορειοδυτική Συρία, 733 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2.100 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τους διασώστες.

Νέος σεισμός 5,3 Ρίχτερ

Την ίδια ώρα η γη δεν έχει σταματήσει να δίνει ισχυρούς σεισμούς.

Τα ξημερώματα της Τρίτης σημειώθηκε άλλος ένας, 5,3 Ρίχτερ στην κεντρική Τουρκία. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μόλις 2 χιλιόμετρα, κατά την ίδια πηγή.

Η μετασεισμική δραστηριότητα είναι συνεχής. Καθώς πριν από το 5,3 και μετά από αυτόν υπήρξαν μετασεισμοί από 3 μέχρι 4,7 Ρίχτερ.

Νύχτα με δάκρυα και κραυγές

Η νύχτα που πέρασε ήταν πολύ δύσκολη, γεμάτη από κραυγές αγωνίας ανθρώπων ακόμη θαμμένων στα ερείπια.

Κάτω από μια άμορφη μάζα συντριμμιών στη νότια επαρχία Χατάι, η φωνή μιας γυναίκας που εκλιπαρεί να τη βοηθήσουν. Σε μικρή απόσταση, το άψυχο σώμα ενός μικρού παιδιού.

Κλαίγοντας καθώς πέφτει παγωμένη βροχή, ο Ντενίζ σφίγγει τα χέρια, ψάχνει λόγια για να εκφράσει την απόγνωσή του.

«Κάνουν θορύβους, φωνάζουν — δεν έρχεται κανένας. Χαθήκαμε. Καταστραφήκαμε. Θεέ μου. Φωνάζουν, λένε ‘σώστε μας’, αλλά δεν μπορούμε να τους σώσουμε. Πώς θα τους σώσουμε; Δεν έχει έρθει κανένας από το πρωί».

Οι θερμοκρασίες έπεσαν γύρω στο μηδέν τη νύχτα, χειροτερεύοντας τα πράγματα για τους παγιδευμένους και τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια και τα υπάρχοντά τους.

Στην Καχρανμαρμαράς, βόρεια της Χατάι, οικογένειες αγκαλιάζονται γύρω από υπαίθριες φωτιές και τυλίγονται με κουβέρτες προσπαθώντας να ζεσταθούν κάπως.

«Μόλις που προλάβαμε να βγούμε από το σπίτι», αφηγείται ο Νεσέτ Γκιουλέρ, έχοντας γύρω του τα τέσσερα παιδιά του, κοντά σε μια από τις φωτιές. «Καταστραφήκαμε. Πεινάμε, διψάμ.».

Ο σεισμός των 7,8 βαθμών, που ακολουθήθηκε από σειρά ισχυρών μετασεισμικών δονήσεων, ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγράψει το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο USGS από τον Αύγουστο του 2021 σε παγκόσμια κλίμακα.

Η έλλειψη σύνδεσης στο διαδίκτυο και οι ζημιές στους δρόμους που συνδέουν μερικές από τις πόλεις που χτυπήθηκαν σκληρότερα στη νότια Τουρκία, με αθροιστικά εκατομμύρια κατοίκους, δυσχεραίνουν την προσπάθεια να αποτιμηθούν με ακρίβεια και να αντιμετωπιστούν οι ζημιές.

Ερντογάν: Ιστορική καταστροφή, βοήθεια από 45 χώρες

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για ιστορική καταστροφή και διαβεβαίωσε πως οι αρχές κάνουν ό,τι μπορούν, οι πάντες «βάζουν την καρδιά και την ψυχή τους», όπως είπε. Είπε πως 45 χώρες προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Στην Ισκέντερουν, μέλη σωστικών συνεργείων σκαρφαλώνουν προσεκτικά στον γιγαντιαίο σωρό ερειπίων που ως χθες τα ξημερώματα ήταν η μονάδα εντατικής θεραπείας δημόσιου νοσοκομείου. Ψάχνουν επιζώντες.

Όρθια μπροστά στο νοσοκομείο, η Τουλίν, τριαντάρα νοσηλεύτρια, σχεδόν μονολογεί: «κάναμε εισαγωγή ασθενούς σε χειρουργείο χθες δεν ξέρουμε τι απέγινε». Σκουπίζει τα δάκρυά της.

Στη Συρία, ο σεισμός χτύπησε περιοχές ήδη αντιμέτωπες με πελώριες καταστροφές, έπειτα από σχεδόν 12 χρόνια πολέμου. Οι ελλείψεις καυσίμων κι ο σκληρός χειμώνας δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες αντίδρασης.

«Υποδομές έχουν υποστεί ζημιές, δρόμοι που χρησιμοποιούσαμε για να παραδίδουμε βοήθεια έχουν υποστεί ζημιές, πρέπει να φανούμε δημιουργικοί για να φθάσουμε στους πληγέντες αλλά προσπαθούμε σκληρά», συνόψισε ο Ελ Μουστάφα Μπενλαμλί, συντονιστής του ΟΗΕ, μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Δαμασκό.