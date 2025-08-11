Κόσμος

Τουρκία: Νέα βίντεο από τη στιγμή του σεισμού – Δεκάδες σπίτια κατέρρευσαν

Ένας «ηλικιωμένος 81 ετών» απεβίωσε «λίγη ώρα» αφού ανασύρθηκε από τα συντρίμμια, εξήγησε σε δημοσιογράφους ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια
Συντρίμμια στην Τουρκία
Συντρίμμια στην Τουρκία / REUTERS / Efekan Akyuz

Δεκάδες σπίτια κατέρρευσαν, 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τον ισχυρό σεισμό των 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το βράδυ της Κυριακής (10.8.2025) την περιοχή Μπαλίκεσιρ, δυτικά της Τουρκίας και έγινε αισθητός σε Λέσβο και Χίο.

Ένας «ηλικιωμένος 81 ετών» απεβίωσε «λίγη ώρα» αφού ανασύρθηκε από τα συντρίμμια, εξήγησε σε δημοσιογράφους ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, που μετέβη στην πόλη Ζέντερ (σ.σ. Κάρσεαι στα αρχαία ελληνικά) λίγη ώρα μετά τον σεισμό. «Δόξα τω Θεώ, κανένας από τους 29 τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε ο υπουργός της Τουρκίας.

Σε χωριά γύρω από τη Ζέντερ, δεκαέξι κτίρια, τέσσερις κατοικίες και δώδεκα εγκαταλελειμμένα κτίρια, κατέρρευσαν χωρίς να υπάρχουν θύματα, πάντα σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Γερλίκαγια.

Ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ανασύρθηκε από τα συντρίμμια τριώροφου κτιρίου, όπου κατοικούσαν έξι άνθρωποι, στο κέντρο της Ζέντερ, μετά την κατάρρευσή του.

 

 Νέα βίντεο από τη στιγμή του σεισμού – Δεκάδες σπίτια κατέρρευσαν

«Με ακούει κανείς;» κραύγαζαν διασώστες προτού αφουγκραστούν για επιζώντες στα συντρίμμια, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε απευθείας τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

 

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 19:53 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έγινε αισθητός σε αρκετές άλλες δυτικές πόλεις της χώρας, ανάμεσά τους στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, ανέφερε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD).

Καταγράφτηκαν τουλάχιστον είκοσι αισθητές μετασεισμικές δονήσεις, μεγέθους 3,5 ως 4,6 βαθμών, κατά την ίδια πηγή.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν 319 διασώστες και κέντρο άμεσης βοήθειας έλαβε 24 κλήσεις για ζημιές, πάντα σύμφωνα με το AFAD.

 

Σεισμός 5,8 βαθμών είχε προκαλέσει έναν θάνατο και εξήντα εννιά τραυματισμούς στη νοτιοδυτική Τουρκία τον Ιούνιο.

Συντρίμμια στην Τουρκία
Συντρίμμια στην Τουρκία / REUTERS / Efekan Akyuz

Η νοτιοδυτική Τουρκία προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον φοβερό σεισμό του Φεβρουαρίου του 2023 που άφησε πίσω τουλάχιστον 53.000 νεκρούς και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στην Αντάκια, την αρχαία Αντιόχεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Χαμάς: Ο Νετανιάχου συνεχίζει να λέει μία «σειρά από ψέματα προσπαθώντας να αποκρύψει την αλήθεια»
Ο Νετανιάχου, από την πλευρά του είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να «την απελευθερώσει από τη Χαμάς», κατηγορώντας τους επικριτές του για «παγκόσμια εκστρατεία ψεμάτων»
Μαχητές της Χαμάς
«Το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφαση για τη Γάζα» - Κοινή δήλωση Ελλάδας και άλλων 4 χωρών
Με κοινή τους δήλωση οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των 5 χωρών καταδίκασαν την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα - «Ανθρωπιστική καταστροφή αδιανόητου μεγέθους»
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 10
Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν ότι δεν θα δεχτούν μια «δεύτερη Γιάλτα»
Βερολίνο, Παρίσι και Λονδίνο παρουσιάζουν το δικό τους σχέδιο ειρήνης και ξεκαθαρίζουν ότι το Κίεβο πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Ο Ζελένσκι απορρίπτει κάθε εδαφική παραχώρηση
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Εμανουέλ Μακρόν 6
Newsit logo
Newsit logo