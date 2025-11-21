Τουρκία: Ο Ερντογάν προειδοποιεί για τη δραματική πτώση της γεννητικότητας – Ανακοινώνει μέτρα κατά των ΛΟΑΤΚΙ

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε έντονη ανησυχία: μιλώντας την Πέμπτη (21.11.2025) σε συμπόσιο για την οικογένεια και τον πολιτισμό στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος προειδοποίησε για την «καταστροφική» πτώση του δείκτη γονιμότητας στην Τουρκία, ο οποίος έχει πλέον υποχωρήσει στο 1,48 παιδί ανά γυναίκα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, γράφει το Anadolu.

Από την αρχή της ομιλίας του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέμεινε στις «επιθέσεις» που, όπως υποστηρίζει, δέχεται η οικογενειακή δομή στην Τουρκία.

Στο στόχαστρό του βρέθηκαν ξανά όσα θεωρεί ιδεολογικές απειλές: «Λαμβάνουμε μέτρα κατά της επιβολής της ουδετερότητας των φύλων και των LGBT κινημάτων, χωρίς καμία υποχώρηση», δήλωσε, κατηγορώντας αυτά τα ρεύματα ότι υπονομεύουν τις παραδοσιακές αξίες.

Για τον Τούρκο πρόεδρο, η οικογένεια βρίσκεται σήμερα ανάμεσα σε τρεις πιέσεις: «το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα», «τον πολιτιστικό ιμπεριαλισμό» και «τον ψηφιακό κλοιό», που, κατά την εκτίμησή του, διαβρώνουν σε βάθος την κοινωνική συνοχή.

Ο Ερντογάν παρουσίασε έναν ιδιαίτερα ζοφερό απολογισμό: «Αντιμετωπίζουμε μια καταστροφή», είπε, τονίζοντας ότι ο σημερινός δείκτης γεννητικότητας «χτυπάει καμπανάκι» για το μέλλον της χώρας. Κατά την άποψή του, η τάση αυτή απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα της τουρκικής κοινωνίας. «Κανείς που νοιάζεται για το μέλλον αυτού του τόπου δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος», πρόσθεσε.