Κόσμος

Τουρκία: Ο Ερντογάν προειδοποιεί για τη δραματική πτώση της γεννητικότητας – Ανακοινώνει μέτρα κατά των ΛΟΑΤΚΙ

Ο Τούρκος πρόεδρος καταγγέλλει πολιτιστικές και ψηφιακές επιρροές που, όπως είπε, αποδυναμώνουν την παραδοσιακή οικογένεια, την ώρα που η χώρα καταγράφει ιστορική κατάρρευση του δείκτη γεννήσεων
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / REUTERS / Umit Bektas

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε έντονη ανησυχία: μιλώντας την Πέμπτη (21.11.2025) σε συμπόσιο για την οικογένεια και τον πολιτισμό στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος προειδοποίησε για την «καταστροφική» πτώση του δείκτη γονιμότητας στην Τουρκία, ο οποίος έχει πλέον υποχωρήσει στο 1,48 παιδί ανά γυναίκα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, γράφει το Anadolu.

Από την αρχή της ομιλίας του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέμεινε στις «επιθέσεις» που, όπως υποστηρίζει, δέχεται η οικογενειακή δομή στην Τουρκία.

Στο στόχαστρό του βρέθηκαν ξανά όσα θεωρεί ιδεολογικές απειλές: «Λαμβάνουμε μέτρα κατά της επιβολής της ουδετερότητας των φύλων και των LGBT κινημάτων, χωρίς καμία υποχώρηση», δήλωσε, κατηγορώντας αυτά τα ρεύματα ότι υπονομεύουν τις παραδοσιακές αξίες.

Για τον Τούρκο πρόεδρο, η οικογένεια βρίσκεται σήμερα ανάμεσα σε τρεις πιέσεις: «το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα», «τον πολιτιστικό ιμπεριαλισμό» και «τον ψηφιακό κλοιό», που, κατά την εκτίμησή του, διαβρώνουν σε βάθος την κοινωνική συνοχή.

Ο Ερντογάν παρουσίασε έναν ιδιαίτερα ζοφερό απολογισμό: «Αντιμετωπίζουμε μια καταστροφή», είπε, τονίζοντας ότι ο σημερινός δείκτης γεννητικότητας «χτυπάει καμπανάκι» για το μέλλον της χώρας. Κατά την άποψή του, η τάση αυτή απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα της τουρκικής κοινωνίας. «Κανείς που νοιάζεται για το μέλλον αυτού του τόπου δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος», πρόσθεσε.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αιγαίο
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ 5
Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ 15
