Τουρκία: Οι μυστικές υπηρεσίες εξαπέλυσαν 157 αεροπορικές επιθέσεις κατά στόχων του PKK

H Τουρκία συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα τις αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων του PKK αλλά και συμμαχικών τους δυνάμεων σε περιοχές της Συρίας και του βόρειου Ιράκ.

Μετά την επίθεση δύο μελών του PKK στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2024, η Τουρκία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με μαχητικά αεροσκάφη αλλά και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ειδικότερα, η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ΜΙΤ πραγματοποίησε, τις τελευταίες τρεις ημέρες, συνολικά 157 αεροπορικές επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου ΑΝΚΑ κατά κουρδικών στόχων στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία,

NEW: Turkish National Intelligence Organization (MIT) carried out 157 strikes in northern Syria and Iraq, targeting and destroying PKK/YPG buildings, weapon caches, and ammunition depots following terror attack on TUSAŞ facilities in Ankara. pic.twitter.com/hx2SBrgCyj