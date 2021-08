Τραγικό τέλος είχε μια 23χρονη κοπέλα στην Τουρκία που επιχείρησε να τραβήξει ένα βιντεάκι σε μια ταράτσα με σκοπό να το ανεβάσει στον προσωπικό λογαριασμό της στο Tik Tok. Η νεαρή κοπέλα όμως ξαφνικά βρέθηκε στο κενό μπροστά στα έκπληκτα μάτια της 16χρονης ξαδέλφης της.

Το φρικτό δυστύχημα, όπως αναφέρει η Daily Mail, σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, την Κωνσταντινούπολη. Οι δύο ξαδέλφες, 23 και 16 ετών, είχαν ανέβει στην ταράτσα της πολυκατοικίας στην οποία έμενε η ξαδέλφη του θύματος, με σκοπό να βγάλουν για να ανεβάσουν στο Tik Tok ένα βιντεάκι με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Στο βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου έχει καταγραφεί και η στιγμή της πτώσης της 23χρονης Kubra Dogan. Η άτυχη κοπέλα έπεσε από ύψος 9 ορόφων (περίπου 50 μέτρα) και ο θάνατος της ήταν ακαριαίος.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η 16χρονη ξαδέλφη του θύματος ειδοποίησε αμέσως την οικογένεια της για το περιστατικό. Ωστόσο, όταν έφτασαν οι αρχές και οι τραυματιοφορείς ήταν ήδη αργά για την 23χρονη κοπέλα.

Ο θείος της άτυχης κοπέλας – σύμφωνα με το δημοσίευμα – δήλωσε ότι η οικογένειά της θα προχωρήσει σε μήνυση κατά του κατασκευαστή, ο οποίος τοποθέτησε αυτό το πλαστικό πάνελ στην ταράτσα της πολυκατοικίας. «Δεν θα ησυχάσουμε αν αυτός ο άνθρωπος δεν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Δεν θα τον αφήσουμε ήσυχο. Μόλις η κοπέλα πάτησε το πόδι της στο πλαστικό αυτό υποχώρησε και εκείνη βρέθηκε στο κενό από ύψος εννέα ορόφων» σημείωσε. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι είχαν προειδοποιήσει τα κορίτσια να μην κάνουν επικίνδυνα πράγματα για να τραβήξουν βίντεο και φωτογραφίες προκειμένου να τα αναρτήσουν στο TikTok «αλλά δεν μας άκουγαν».

