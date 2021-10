Νέο τουρκικό παραλήρημα προκάλεσε στα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ η παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Χαρδαλιά, στις Οινούσσες, για την άσκηση «Παρμενίων 2021».

Δημοσιεύματα της «Sozcu» και της «Yeni Safak» χαρακτηρίζουν το νησί «κατεχόμενο» από την Ελλάδα.

«Η Ελλάδα πραγματοποίησε άσκησε στις κατεχόμενες Οινούσσες, που είναι τουρκικό έδαφος. Παρακολουθώντας την άσκηση στο νησί, ο υφυπουργός Άμυνας Χαρδαλιάς πόζαρε έτσι ώστε η Σμύρνη να φαίνεται στο βάθος», αναφέρει η Sozcu.

Και η φιλοκυβερνητική Yeni Safak χαρακτηρίζει τις Οινούσσες νησί της Τουρκίας, αναφέροντας: «Η Ελλάδα πραγματοποίησε άσκηση στο τουρκικό έδαφος του νησιού Koyun (Οινούσσες). Ο υφυπουργός Άμυνας Χαρδαλιάς πόζαρε στο νησί με τη Σμύρνη να φαίνεται πίσω του και μοιράστηκε αυτή την εικόνα στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Κάθε νησί, κάθε μικρό νησί, κάθε βραχονησίδα, μια ελληνική πατρίδα. Είμαστε παντού».

Yunanistan, Türk toprağı olan Koyun Adası’nda tatbikat yaptı. Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias, adada arkasında İzmir görünecek şekilde poz vererek bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı: Her ada, her küçük ada, her kayalık adacık, bir Yunan yurdu. Her yerdeyiz.