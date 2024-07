Τουρκία: Προσωρινά κλειστό το αεροδρόμιο της Σμύρνης λόγω δασικής πυρκαγιάς

Μαίνεται η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Σμύρνη της Τουρκίας, με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο της πόλης να παραμείνει κλειστό.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Σμύρνης υποχρέωσε τις τουρκικές αρχές να κλείσουν προσωρινά τον διεθνή αερολιμένα «Αντνάν Μεντερές», δίνοντας εντολή για εκτροπή των εισερχόμενων πτήσεων σε κοντινές πόλεις, έγινε γνωστό σήμερα από την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Pegasus.

Σε ανάρτηση της Pegasus στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) αναφέρεται ότι ο διεθνής αερολιμένας «Αντνάν Μεντερές» έκλεισε προσωρινά και ότι οι εισερχόμενες πτήσεις εκτρέπονται προς το αεροδρόμιο της Αλικαρνασσού (Μπόντρουμ).

Επτά αεροσκάφη και 16 ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού στο πύρινο μέτωπο, ενώ δεκάδες πυροσβέστες με 35 οχήματα επιχειρούν στην περιοχή.

A fire continues for the third day at a paper factory in Izmir, Turkey, according to local media.#BREAKING #turkey #Izmir pic.twitter.com/mbMnw5s6wi