Τουρκία: Στη δίνη πολιτικής κρίσης η χώρα μετά τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου – Άγρια επεισόδια στις διαδηλώσεις

Οι νέες εξελίξεις στην Τουρκία, μετά τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μη αναμενόμενες.

Εδώ και αρκετό καιρό ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, είναι στο στόχαστρο του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μέχρι που εν τέλει έγινε ο επεισοδιακός έφοδος στο σπίτι του και σύλληψη τόσο του ίδιου όσο και των τουλάχιστον 100 συναδέλφων του (μεταξύ αυτών οι εκλεγμένοι δήμαρχοι της της Κωνσταντινούπολης, Ρεσούλ Εμράχ Σαχάν και Μουράτ Τσαλίκ) το πρωί της Τετάρτης (19.03.2025) κατηγορούμενοι όλοι για διαφθορά, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και τρομοκρατία.

Αξίζει να αναφερθεί πως στη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης συμμετείχαν χιλιάδες αστυνομικοί (αναφορές κάνουν λόγο για 3.000), γεγονός που προκαλεί εντύπωση καθώς τέτοιους είδους μεγάλη αστυνομική δύναμη επιχειρεί σε συλλήψεις βαρόνων και εγκεφάλων μεγάλων οργανώσεων.

Πέρα από αυτός, οι αρχές της Τουρκίας κατέσχεσαν την κατασκευαστική εταιρεία συνιδιοκτησίας του προφυλακισμένου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσε η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

Πολλοί πολιτικοί αναλυτές αναφέρουν πως η σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν είναι καθόλου τυχαία, μιας και ο Εκρέμ Ιμάμογλου έχει αυξήσει τα ποσοστά του και πέρα από το ότι είναι ο μεγάλος αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επικείμενες προεδικές εκλογές, είναι και φαβορί.

Και αυτό είναι ένα γεγονός που φαίνεται πως αγχώνει ιδιαίτερα τον Τούρκο πρόεδρο αν και μέχρι στιγμής υποστηρίζει πως δεν εμπλέκεται στην υπόθεση της σύλληψή της.

Ο «αστέρας» της αντιπολίτευσης της Τουρκίας, θα ανακοινωνόταν από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα ως ο προεδρικός υποψήφιος για την επόμενη εκλογική μάχη, όποτε αυτή διεξαγόταν, είτε το 2028 όπως είναι προγραμματισμένο, είτε σε μια πιθανή πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Η αστυνομία της Τουρκίας όμως συνέλαβε τον ισχυρότερο αντίπαλο του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μία κίνηση που σύμφωνα με ειδικούς έχει στόχο να απομακρύνει όλους τους πιθανούς διεκδικητές πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές και να επεκτείνει περαιτέρω την κυριαρχία του.

Το κύμα συλλήψεων έρχεται μετά από πολύμηνη καταστολή της αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Τον περασμένο Νοέμβριο, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επέκρινε τον Ερντογάν για την απομάκρυνση αρκετών εκλεγμένων δημάρχων της αντιπολίτευσης και την αντικατάστασή τους με διορισμένους από την κυβέρνηση, σύμφωνα με το CNN.

Την ίδια ώρα η Τουρκία αντιδρά έντονα.

Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν το βράδυ της Τετάρτης στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης φωνάζοντας κατά της σύλληψης του Εκρέμ Ιμάμογλου, παρά το γεγονός πως απαγορεύθηκαν οι διαδηλώσεις για τις επόμενες 4 ημέρες (όσες ημέρες θα μείνει υπό κράτηση ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης).

Οι εικόνες που βγήκαν στο φως από τη μεγάλη διαδήλωση, προκαλούν ρίγος και αποτυπώνουν την πλήρη εικόνα που επικρατεί στην Τουρκία μετά τις κινήσεις «ματ» που φέρεται πως έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι χιλιάδες υποστηρικτές του Εκρέμ Ιμάμογλου-και όχι μόνο- με σύνθημα «η Τουρκία θα νικήσει» εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης.

Thousands of protesters gather in front of the Istanbul Metropolitan Municipality Saraçhane building in support of İmamoğlu. #Turkey #Turkiye #Imamoglu #Istanbul #Erdogan #TayyipErdoğan pic.twitter.com/nFIfn3l8Yl

Την ίδια ώρα, πλήθος φοιτητών βγήκε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί για την ακύρωση του πτυχίου του δημάρχου, Εκρέμ Ιμάμογλου καθώς και τη σύλληψή του.

Η αστυνομία προσπάθησε να εμποδίσει την πορεία των φοιτητών, ωστόσο χιλιάδες διαδηλωτές, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας, κατάφεραν να τα σπάσουν. Η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική και γρήγορα ξέσπασαν επεισόδια με την αστυνομία να απαντά με ρίψη χημικών.

Διαδηλωτές και αστυνομία πιάστηκαν στα χέρια, με τους δεύτερους να κυνηγούν όσους μπορούν για να τους συλλάβουν.

Οι περισσότεροι που έδωσαν το παρών στις διαδηλώσεις, μίλησαν για τυραννία, δικτατορία και πραξικόπημα αν και ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Γιλμάζ Τουντς, είπε στους δημοσιογράφους ότι οι συλλήψεις δεν είχαν καμία σχέση με την κυβέρνηση.

#Turkey | Students at Istanbul University gathered to support Ekrem İmamoğlu, broke through the police barricade, and reached Beyazıt Square. Police responded with tear gas and rubber bullets.

pic.twitter.com/PWRh0hlAH2