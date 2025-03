Εκρέμ Ιμάμογλου: Χιλιάδες κόσμου έξω από το Δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης διαμαρτύρονται για τη σύλληψή του

Πρωτοφανείς είναι οι εικόνες που έρχονται από την Τουρκία, μετά τη σύλληψη και προφυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, με χιλιάδες κόσμου να βγαίνουν στους δρόμους παρά την απαγόρευση των διαδηλώσεων, σε μία κίνηση αλληλεγγύης στον μεγαλύτερο πολιτικό εχθρό του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Χαρακτηριστικής της οργής που επικρατεί είναι εικόνες έξω από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, όπου χιλιάδες άνθρωποι δίνουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης κρίθηκε προφυλακιστέος, κατηγορούμενος πως είναι επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης με κερδοσκοπικό σκοπό και στο πλαίσιο χωριστής έρευνας πως παρείχε βοήθεια στο PKK, το αυτονομιστικό κίνημα Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Άγκυρα.

Ο βασικός αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα παραμένει υπό αστυνομική κράτηση για τέσσερις ημέρες.

Της είδησης της σύλληψής του ακολούθησαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε πολλές πόλεις της Τουρκίας, με το επίκεντρο να εστιάζεται στην Κωνσταντινούπολη, με χιλιάδες κόσμου να αψηφά την απαγόρευση διαδηλώσεων και να βγαίνουν στο δρόμο φωνάζοντας: «Η Τουρκία θα νικήσει».

Δείτε εικόνες έξω από το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης:

Thousands of opposition supporters gathered at #Istanbul City Hall, waiting for the speech of the leader of the Republican People’s Party Ozgur Ozel.#CHP #Imamoglu #Turkey pic.twitter.com/9NenNxmUkn — Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) March 19, 2025

Ήδη από το πρωί εκατοντάδες υποστηρικτές του Εκρέμ Ιμάμογλου με σύνθημα «η Τουρκία θα νικήσει» εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης.

Δείτε LIVE εικόνα από την Κωνσταντινούπολη

Ταυτόχρονα, πλήθος φοιτητών βγήκε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί για την ακύρωση του πτυχίου του δημάρχου και υποψήφιου προέδρου του CHP καθώς και τη σύλληψή του το πρωί της Τετάρτης (19/3/25).

#Turkey | Students at Istanbul University gathered to support Ekrem İmamoğlu, broke through the police barricade, and reached Beyazıt Square. Police responded with tear gas and rubber bullets.

pic.twitter.com/PWRh0hlAH2 — Vedat Yeler (@vedatyeler_) March 19, 2025

Η αστυνομία προσπάθησε να εμποδίσει την πορεία των φοιτητών, ωστόσο χιλιάδες διαδηλωτές, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας, κατάφεραν να τα σπάσουν. Η ατμόσφαιρα ήταν εκρηκτική.

BREAKING:



Chaos erupts at Istanbul University as students clash with riot police after this morning’s arrest of Ekrem İmamoğlu, presidential candidate of Turkey’s main opposition party & Mayor of Istanbul.



He was considered Erdogan’s main rival in the 2028 Turkish election pic.twitter.com/U8DbswfqpC — Visegrád 24 (@visegrad24) March 19, 2025

Παρόμοιες ήταν οι εικόνες το πρωί και έξω από το αστυνομικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης.

Sizin barikatınız, plastik mermi ve biber gazınız bize sökmez!



Her türlü engelleme çabasına rağmen Ana Kapı’ya yürüyoruz!#imamoğlu #istanbul pic.twitter.com/w0muiVmUYZ — Hergele Postası (@HergelePostasi) March 19, 2025

«Τα οδοφράγματά σας, οι σφαίρες από καουτσούκ και τα δακρυγόνα δεν θα λειτουργήσουν εναντίον μας! Παρά όλες τις προσπάθειες να μας εμποδίσουν, βαδίζουμε προς την Κεντρική Πύλη!» αναφέρεται σε λεζάντα βίντεο που έχει ανέβει στα social media.