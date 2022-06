Συνεχίζει να καίει με αμείωτο ρυθμό η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας. Οι πυροσβέστες αγωνίζονται την Πέμπτη από γης και αέρος για να θέσουν υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Τουρκία.

Οι ελπίδες ότι η φωτιά στην Μαρμαρίδα της Τουρκίας περιορίστηκε εξανεμίστηκαν μετά την αναζωπύρωση του πύρινου μετώπου ξανά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εικόνες από τη δασική πυρκαγιά κοντά στο παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο της Μαρμαρίδας, προκάλεσαν φόβους για επανάληψη των περσινών πυρκαγιών που κατέστρεψαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στην περιοχή.

Εικόνες που ελήφθησαν από το Reuters δείχνουν καπνό να υψώνεται από λόφους και αστυνομικά οχήματα με αντλίες νερού να βοηθούν τους πυροσβέστες στις προσπάθειες κατάσβεσης, καθώς η πυρκαγιά εξαπλώθηκε μέσα από δάσος στην αραιοκατοικημένη περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελικόπτερα και αεροπλάνα έριχναν νερό στις φλόγες καθόλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα ξανάρχιζαν σήμερα μετά την παύση τους στη διάρκεια της νύχτας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε γύρω στις 20:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) προχθές, Τρίτη, δεν έχουν διευκρινιστεί.

Ο υπουργός Δασών Βαχίτ Κιρίστσι δήλωσε χθες ότι η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό έλεγχο, αλλά αργότερα ανακοίνωσε ότι είχε εξαπλωθεί και πάλι, μετά την αναζωπύρωσή της από τους ανέμους και τη ζέστη.

Περίπου 150 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από 51 σπίτια για προληπτικούς λόγους, σημείωσε, προσθέτοντας ότι περίπου 2.600 άνθρωποι αγωνίζονταν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Η τουρκική δασική υπηρεσία ανακοίνωσε επίσης ότι 27 ελικόπτερα και 14 αεροπλάνα θα μετάσχουν σήμερα στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς.

🇹🇷 #Turkey #Muğla 🔥 A fire broke out in the forest area in #Marmaris district. The fire is spreading rapidly due to strong winds. pic.twitter.com/0OOzK7IH4x

Η κλιματική αλλαγή, που προκαλείται από τον άνθρωπο, έχει καταστήσει πιο πιθανά και πιο σοβαρά τα κύματα καύσωνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Οι δασικές πυρκαγιές το περσινό καλοκαίρι στην Τουρκία, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν ξεσπάσει επίσης κοντά στην Μαρμαρίδα, ήταν οι πιο έντονες που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η χώρα, όπως είχε ανακοινώσει πέρυσι υπηρεσία της ΕΕ παρακολούθησης της ατμόσφαιρας, προσθέτοντας ότι η Μεσόγειος έχει μετατραπεί σε “hot spot” των δασικών πυρκαγιών.

Η κυβέρνηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικρίθηκε ότι δεν ήταν προετοιμασμένη για την κατάσβεση των περσινών πυρκαγιών. Αυτή απάντησε λέγοντας ότι ήταν οι χειρότερες στην Ιστορία της Τουρκίας.

🔴📹 #Türkiye– A fire broke out for an unknown reason at around 20.00 pm in the forest area in the #Marmaris district of #Muğla Amazon Bay.

📹 @OGMgovtr pic.twitter.com/0o9YK3Aa7n