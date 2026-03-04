Κόσμος

Τουρκία: «Στόχος του ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου ήταν η Κύπρος – Παρέκκλινε της πορείας του»

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επικοινώνησε με τον Ιρανό ομόλογό του και τον προειδοποίησε για τυχόν κλιμάκωση των εντάσεων
Συντρίμμια του βλήματος αναχαίτισης που κατέρριψε τον ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο στην Τουρκία
Συντρίμμια του βλήματος αναχαίτισης που κατέρριψε τον ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο στην Τουρκία / Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την Τουρκία, στην οποία καταρρίφθηκε ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος το μεσημέρι της Τετάρτης (04.03.2026).

Ειδικότερα, η Τουρκία υποστήριξε, σε νεότερη ενημέρωση Τύπου, πως ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος που αναχαιτίστηκε, δεν είχε στόχο την τουρκική επικράτεια.

«Πιστεύουμε ότι στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε της πορείας του», πρόσθεσε ο τούρκος αξιωματούχος για την ιρανική απειλή που καταρρίφθηκε από νατοϊκά αντιαεροπορικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από το Ιράν και διέσχισε τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας πριν κατευθυνθεί προς την Τουρκία

Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επικοινώνησε με τον Ιρανό ομολογό του, Αμπάς Αραγτσί εκφράζοντάς του την οργισμένη αντίδραση της Άγκυρας.

Διαπιστώθηκε ότι ο πύραυλος που έπεσε στην επαρχία Χατάι, στην περιοχή Ντόρτιολ, ανήκει σε αντιαεροπορικό πύραυλου τύπου SM-3 που χρησιμοποιήθηκε για την αναχαίτιση της απειλής και καταστράφηκε στον αέρα. Στο περιστατικό δεν υπήρξαν απώλειες ανθρώπινων ζωών ή τραυματισμοί.

