Κόσμος

Τουρκία: Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος εξουδετερώθηκε από το ΝΑΤΟ πριν μπει στη χώρα

Ο πύραυλος εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε έγκαιρα από μονάδες αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που είναι ανεπτυγμένες στην Ανατολική Μεσόγειο
Ανανεώθηκε πριν 11 λεπτά
Ο ιρανικός πύραυλος που αναχαιτίστηκε πάνω από την Τουρκία
Ο ιρανικός πύραυλος που αναχαιτίστηκε πάνω από την Τουρκία / Haber Global

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από το Ιράν και διέσχισε τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας πριν κατευθυνθεί προς την Τουρκία. Αυτός εξουδετερώθηκε από την αντιαεροπορικήάμυνα του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επικοινώνησε με τον Ιρανό ομολογό του, Αμπάς Αραγτσί εκφράζοντάς του την οργισμένη αντίδραση της Άγκυρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας αναφέρει ότι «ένας βαλλιστικός πύραυλος, ο οποίος εκτοξεύθηκε από το Ιράν και, αφού διήλθε από τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρία, κατευθύνθηκε προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε έγκαιρα από μονάδες αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που είναι ανεπτυγμένες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Διαπιστώθηκε ότι ο πύραυλος που έπεσε στην επαρχία Χατάι, στην περιοχή Ντόρτιολ, ανήκει σε αντιαεροπορικό πυρομαχικό που χρησιμοποιήθηκε για την αναχαίτιση της απειλής και καταστράφηκε στον αέρα. Στο περιστατικό δεν υπήρξαν απώλειες ανθρώπινων ζωών ή τραυματισμοί.

«Η βούληση και η ικανότητά μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο. Η Τουρκία, ενώ τάσσεται υπέρ της περιφερειακής σταθερότητας και ειρήνης, είναι σε θέση να προστατεύσει τα εδάφη και τους πολίτες της από οποιαδήποτε απειλή, ανεξαρτήτως προέλευσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση και επισημαίνεται:

«Κάθε απαραίτητο βήμα για την υπεράσπιση των εδαφών μας και του εναέριου χώρου μας θα ληφθεί με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό. Υπενθυμίζουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας να απαντήσουμε σε κάθε εχθρική ενέργεια κατά της χώρας μας».

Δείτε live τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους λοιπούς συμμάχους μας. Ανακοινώνεται με σεβασμό προς το κοινό».

«Κάθε εχθρική ενέργεια θα λάβει την προσήκουσα απάντηση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Η διαβούλευση και η συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους μας θα συνεχιστούν καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας», δήλωσε μέσω του Χ ο διευθυντής επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν.

«Επαναλαμβάνουμε την προειδοποίησή μας προς όλες τις πλευρές: οφείλουν να απόσχουν από κάθε ενέργεια που δύναται να αυξήσει την ένταση στην περιοχή». 

 

Καταδικάζει το ΝΑΤΟ

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε τη στόχευση της Τουρκίας από το Ιράν, λέγοντας ότι στέκεται σταθερά στο πλευρό όλων των συμμάχων του.

«Καταδικάζουμε τη στόχευση της Τουρκίας από το Ιράν.Το ΝΑΤΟ στέκεται σταθερά στο πλευρό όλων των συμμάχων, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις του σε όλη την περιοχή», δήλωσε η εκπρόσωπος Άλισον Χαρτ.

«Η αποτρεπτική και αμυντική μας στάση παραμένει ισχυρή σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας», είπε η Χαρτ.

Στις 11:50 το πρωί της Τετάρτης το τουρκικό υπουργείο Άμυνας είπε ότι η αεράμυνα του ΝΑΤΟ κατέρριψε έναν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε προς τον τουρκικό εναέριο χώρο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
111
98
97
66
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ποιος μισεί ποιον στη Μέση Ανατολή: Οι χώρες που στηρίζουν το Ιράν, οι ουδέτεροι και οι πολέμιοι
Οι ιστορικές αντιπαλότητες τροφοδοτούνται επιπλέον από τον πλούτο σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τον εθνικισμό, τις εθνοτικές αντιπαλότητες, τις εντάσεις γύρω από τις σχέσεις με τη Δύση και τις στάσεις απέναντι στο Ισραήλ
Iraqi Shiite clerics hold a portrait of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei during a protest against U.S. and Israeli attacks on multiple cities across Iran at a bridge leading to the fortified Green Zone where the U.S. embassy is located in Baghdad, Iraq, Saturday, Feb. 28, 2026. (AP Photo/Hadi Mizban)
Newsit logo
Newsit logo