Τουρκία: Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος εξουδετερώθηκε από το ΝΑΤΟ πριν μπει στη χώρα

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από το Ιράν και διέσχισε τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας πριν κατευθυνθεί προς την Τουρκία. Αυτός εξουδετερώθηκε από την αντιαεροπορικήάμυνα του ΝΑΤΟ. Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επικοινώνησε με τον Ιρανό ομολογό του, Αμπάς Αραγτσί εκφράζοντάς του την οργισμένη αντίδραση της Άγκυρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας αναφέρει ότι «ένας βαλλιστικός πύραυλος, ο οποίος εκτοξεύθηκε από το Ιράν και, αφού διήλθε από τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρία, κατευθύνθηκε προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε έγκαιρα από μονάδες αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που είναι ανεπτυγμένες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Διαπιστώθηκε ότι ο πύραυλος που έπεσε στην επαρχία Χατάι, στην περιοχή Ντόρτιολ, ανήκει σε αντιαεροπορικό πυρομαχικό που χρησιμοποιήθηκε για την αναχαίτιση της απειλής και καταστράφηκε στον αέρα. Στο περιστατικό δεν υπήρξαν απώλειες ανθρώπινων ζωών ή τραυματισμοί.

İran’dan ateşlenen balistik mühimmat Hatay’a düştü: İlk görüntüler paylaşıldı



MSB, İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından… pic.twitter.com/eGH9jVY593 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) March 4, 2026

İran’dan ateşlenen mühimmat parçası Hatay’a düştü



➥ Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra havada imha edilen mühimmat parçasının Hatay’ın Dörtyol ilçesine düştüğü açıklandı.



Yapılan çalışmalarda… https://t.co/1VYILM3Nwn pic.twitter.com/2ti0D8YLAU — Haber 7 (@Haber7) March 4, 2026

«Η βούληση και η ικανότητά μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας βρίσκονται στο ανώτατο επίπεδο. Η Τουρκία, ενώ τάσσεται υπέρ της περιφερειακής σταθερότητας και ειρήνης, είναι σε θέση να προστατεύσει τα εδάφη και τους πολίτες της από οποιαδήποτε απειλή, ανεξαρτήτως προέλευσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση και επισημαίνεται:

«Κάθε απαραίτητο βήμα για την υπεράσπιση των εδαφών μας και του εναέριου χώρου μας θα ληφθεί με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό. Υπενθυμίζουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας να απαντήσουμε σε κάθε εχθρική ενέργεια κατά της χώρας μας».

Etkisiz Hâle Getirilen Balistik Mühimmat ile İlgili Açıklama#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/F59bAU7AhW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2026

Δείτε live τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους λοιπούς συμμάχους μας. Ανακοινώνεται με σεβασμό προς το κοινό».

«Κάθε εχθρική ενέργεια θα λάβει την προσήκουσα απάντηση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Η διαβούλευση και η συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους μας θα συνεχιστούν καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας», δήλωσε μέσω του Χ ο διευθυντής επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν.

«Επαναλαμβάνουμε την προειδοποίησή μας προς όλες τις πλευρές: οφείλουν να απόσχουν από κάθε ενέργεια που δύναται να αυξήσει την ένταση στην περιοχή».

İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden hava sahamıza yönelen bir füze, NATO hava savunma sistemleri tarafından imha edilmiştir. Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş olup, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma… https://t.co/FxFPUzoWnX — Burhanettin Duran (@burhanduran) March 4, 2026

Καταδικάζει το ΝΑΤΟ

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε τη στόχευση της Τουρκίας από το Ιράν, λέγοντας ότι στέκεται σταθερά στο πλευρό όλων των συμμάχων του.

«Καταδικάζουμε τη στόχευση της Τουρκίας από το Ιράν.Το ΝΑΤΟ στέκεται σταθερά στο πλευρό όλων των συμμάχων, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις του σε όλη την περιοχή», δήλωσε η εκπρόσωπος Άλισον Χαρτ.

«Η αποτρεπτική και αμυντική μας στάση παραμένει ισχυρή σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας», είπε η Χαρτ.

Στις 11:50 το πρωί της Τετάρτης το τουρκικό υπουργείο Άμυνας είπε ότι η αεράμυνα του ΝΑΤΟ κατέρριψε έναν ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε προς τον τουρκικό εναέριο χώρο.