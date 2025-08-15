Κόσμος

Τουρκία: Συνελήφθη και άλλος δήμαρχος της αντιπολίτευσης στην Κωνσταντινούπολη

Συνεχίζεται το κύμα συλλήψεων αιρετών της αντιπολίτευσης – Στο στόχαστρο πλέον και ο δήμαρχος του Πέρα
Αστυνομικές δυνάμεις της Τουρκίας
Αστυνομικές δυνάμεις της Τουρκίας / REUTERS / Dilara Senkaya  

Οι αρχές στην Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία προχώρησαν την Παρασκευή (15.08.2025) σε νέα επιχείρηση-σκούπα, εκδίδοντας εντάλματα σύλληψης για 44 άτομα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο Ινάν Γκουνέι, δήμαρχος του κεντρικού δήμου Πέρα και στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP). Η υπόθεσή του προστίθεται σε μια σειρά διώξεων κατά εκλεγμένων στελεχών της αντιπολίτευσης, που έχουν οδηγήσει, από τις 19 Μαρτίου, στη σύλληψη δεκάδων δημάρχων και περισσότερων από 500 προσώπων συνολικά.

Στο πλαίσιο της ίδιας καταστολής έχει προφυλακιστεί και ο δήμαρχος του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο σημαντικότερος πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ιμάμογλου, όπως και άλλοι αιρετοί του CHP, αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά και διασυνδέσεις με την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι σημερινοί συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε παράτυπες διαδικασίες και οικονομικές ατασθαλίες σε δημόσιους διαγωνισμούς του δήμου Κωνσταντινούπολης.

Παράλληλα, πολιτική αναταραχή προκάλεσε η ανακοίνωση της δημάρχου Αϊδινίου, Οζλέμ Τσερτσίογλου, ότι αποχωρεί από το CHP και εντάσσεται στο κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP). Ο πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, κατήγγειλε πως στελέχη του AKP την εκβίασαν, απειλώντας με ποινική δίωξη και σύλληψη εάν δεν προσχωρούσε στο κόμμα.

Η Τσερτσίογλου, αλλά και ο αναπληρωτής πρόεδρος του AKP, Χαγιάτι Γιαζιτζί, απέρριψαν κατηγορηματικά τις κατηγορίες του Οζέλ.

