Τουρκία: Τα σποτ του Ερντογάν για το αποτυχημένο πραξικόπημα – video

Το βίντεο δείχνει οικογένειες μέσα σε βαρύ πένθος να βλέπουν εικόνες δικών τους ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο αποτυχημένο πραξικόπημα.

Ένας εκφωνητής από πάνω λέει πως αυτοί δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ και πως για την Τουρκία θεωρούνται μάρτυρες. Ένα… συναισθηματικό βίντεο που φυσικά δεν ξεχνά να υπενθυμίσει τους… προδότες του έθνους.

Σε ένα άλλο βίντεο εκτενής αναφορά στα όσα συνέβησαν εκείνη τη νύχτα, κλιμακώνοντας την ένταση με πομπώδη μουσική και εναλλαγή εικόνων, για να αναφέρει και πάλι τους προδότες και την δύναμη του λαού που στήριξε τον Ερντογάν.

Σποτ που εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς που σκοπό έχουν να… «ξεπλύνουν» το όργιο καταστολής που ακολούθησε, και συνεχίζεται, με χιλιάδες συλλήψεις και απολύσεις.

This happened exactly two years ago.

Turkish people made history.#July15 #July15th #15Temmuz pic.twitter.com/OwbiSdABOT

— The Great East (@The_GreatEast) 15 Ιουλίου 2018