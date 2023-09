Στην Τουρκία τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στα βορειοδυτικά της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα (6.9.2023) οι αρχές.

Οι δύο από αυτούς έχασαν τη ζωή τους χθες, Τρίτη, το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη, όπου δρόμοι της πόλης της Τουρκίας μετατράπηκαν σε ποτάμια από τις πλημμύρες.

Επίσης από τις πλημμύρες 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του κυβερνήτη της πόλης της Τουρκίας.

Οι τουρκικές υπηρεσίες αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών διευκρίνισαν επίσης ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις αγνοούνται στην επαρχία Κιρκλαρελί, στην βορειοδυτική Τουρκία.

Η καταιγίδα στη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει εν μέρει σταθμός του μετρό της Κωνσταντινούπολης και ανάγκασε τις αρχές να απομακρύνουν από δημοτική βιβλιοθήκη δεκάδες ανθρώπους, σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης.

“Istanbul faced severe flooding due to heavy rains, affecting around 1,800 residential homes, shops, and offices, according to local authorities. Tragically, two people lost their lives, leading the city prosecutor’s office to initiate an investigation. #Istanbul #Floods ” pic.twitter.com/54Rrq19sdk — Global Observer X (@GlobalObserverX) September 6, 2023

At least two people were killed after flash floods devastated some districts in Türkiye’s financial and cultural capital Istanbul late on Tuesday.#istanbul #başakşehir #anews pic.twitter.com/RTLpDt2yK5 — ANews (@anews) September 6, 2023

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αυτοκίνητα και πάγκους αγορών να παρασύρονται από τα νερά.

Οι βροχές αυτές ήρθαν ύστερα από ένα ιδιαίτερα ξηρό καλοκαίρι, στη διάρκεια του οποίου η στάθμη των υδάτων στους ταμιευτήρες νερού της πόλης αυτής των 16 εκατομμυρίων κατοίκων είχε πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών.