Κόσμος

Τουρκικό υπουργείο Άμυνας για Patriot στην Κάρπαθο: «Παράνομες ενέργειες, έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα»

«Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας, αναφέρει η ανακοίνωση
συστοιχία Patriot
REUTERS / Fabrizio Bensch / File Photo

Δεν έχουν τέλος οι προκλήσεις των Τούρκων με αφορμή την συστοιχία Patriot που έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε η Κύπρος από drones.

Σε ανακοίνωση του το Τουρκικό υπουργείο Άμυνας σχετικά με την ανάπτυξη συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο μιλάει για ενέργειες που παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Η Τουρκία επαναφέρει τις αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης της Λήμνου και της Καρπάθου και σημειώνει πως «τέτοιες καταστάσεις είναι απαράδεκτες μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ενόψει των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή μας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας

«Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα βάσει των όρων της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης των Παρισίων του 1947, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν σε αποστρατιωτικοποιημένο  καθεστώς.

Η Λήμνος (Συνθήκη της Λωζάνης) και η Κάρπαθος (Συνθήκη των Παρισίων) είναι νησιά που θα έπρεπε να έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Το μη στρατιωτικό καθεστώς ορίζεται ως ουσιώδης προϋπόθεση των συνθηκών. Συνεπώς, η παραβίαση του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση και αυτές οι απόπειρες τετελεσμένων δεν οδηγούν νομικά στη μονομερή λήξη του μη στρατιωτικού καθεστώτος. Αυτό το σημείο έχει επίσης τεθεί από τα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησής μας.

 

Οι ενέργειες της Ελλάδας, οι οποίες παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών κατά παράβαση των δεόντως συναφθεισών συμφωνιών, όχι μόνο δημιουργούν νομική παραβίαση, αλλά βλάπτουν και τις γειτονικές και συμμαχικές μας σχέσεις. Τέτοιες καταστάσεις είναι απαράδεκτες μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ενόψει των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή μας.

Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας, και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
144
86
61
58
57
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Πιέσεις στη Βρετανία σε Meta, TikTok, Snap και YouTube να μπλοκάρουν παιδιά από τις υπηρεσίες τους
Η Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο αυστηρότερων περιορισμών στην πρόσβαση των παιδιών και μελετά το ενδεχόμενο απαγόρευσης της πρόσβασης σε τέτοιες πλατφόρμες σε άτομα κάτω των 16 ετών
TikTok
Reuters: Η κυβέρνηση του Ιράν δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει, εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ
Μικρή η στρατιωτική ισχύ των Κούρδων για να χερσαία επιχείρηση - Φέρεται πως ζήτησαν όπλα και τεθωρακισμένα οχήματα αν και ο Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο για την εμπλοκή τους στον πόλεμο
Πανό
Newsit logo
Newsit logo