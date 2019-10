Τουσκ: Οι παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας υπονομεύουν τις σχέσεις καλής γειτονίας με την ΕΕ

Το μήνυμα ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και πως «οι συνεχιζόμενες παράνομες γεωτρητικές δραστηριότητες υπονομεύουν τις σχέσεις καλής γειτονίας ΕΕ- Τουρκίας», έστειλε σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, με ανάρτησή του στο twitter.

Ο πρόεδρος Τουσκ υπενθύμισε ότι η ΕΕ στέκεται στο πλευρό της Κύπρου.

I am in permanent contact with President @AnastasiadesCY. Turkey's continued illegal drilling activities only undermine good neighbourly relations between the EU and Turkey. The EU stands united behind Cyprus.

