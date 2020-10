Τραγωδία! Ο Μπάιντεν ξέχασε σε ομιλία του το μικρό όνομα του Τραμπ! Τον έλεγε Τζορτζ

Καταδικασμένοι από κάθε άποψη φαίνεται να είναι οι αμερικανοί, αφού εκτός από τον τουλάχιστον εκκεντρικό και πολλές φορές με επικίνδυνες απόψεις Ντόναλντ Τραμπ, έχουν να διαλέξουν τον Τζο Μπάιντεν ο οποίος είναι λίγο ξεχασιάρης.

Όπως μεταδίδουν πολλά αμερικανικά ΜΜΕ ο Τζο Μπάιντεν ξέχασε το μικρό όνομα του Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια ομιλίας του σε συγκέντρωση υποστηρικτών του, μια συγκέντρωση που έγινε εξ’ αποστάσεως.

Ο Μπάιντεν φάνηκε να είναι είτε κουρασμένος, είτε σε σύγχιση αφού όχι απλά ξέχασε το μικρό όνομα του Τραμπ αλλά τον είπε Τζορτζ.

Ο 77χρονος υποψήφιος Πρόεδρος είπε: «Άλλα 4 χρόνια με τον Τζορτζ, ε, Τζορτζ, ε, με αυτόν θα βρεθούμε σε μια θέση που αν επανεκλεγεί θα βρεθούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο».

Ο Μπάιντεν λένε κάποιοι μπέρδεψε τον Πρόεδρο Τραμπ με τον πρώην Πρόεδρο, Τζορτζ Μπους. Μάλιστα, τον διόρθωνε η σύζυγός του Τζιλ η οποία καθόταν δίπλα του και προσπάθησε πολλές φορές να ψιθυρίσει: «Τραμπ» για να του θυμίσει το όνομα.

Φυσικά αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Ντόναλντ ο οποίος για ακόμα μια φορά είπε ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν κάνει γι’ αυτή την δουλειά.

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up!