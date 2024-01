Ένα παιδί μόλις 2 ετών στη Βρετανία πέθανε από την πείνα, στο πλευρό του ήδη νεκρού πατέρα του, ο οποίος πιστεύεται ότι έπαθε καρδιακή προσβολή, σε μια οικογενειακή τραγωδία που σοκάρει, καθώς φέρονται να εμπλέκονται και κοινωνικές υπηρεσίες που δεν έλεγξαν εγκαίρως την κατάσταση του αγοριού.

Ο μόλις 2 ετών Μπρόνσον Μπάτερσμπι βρέθηκε νεκρός δίπλα στον 60χρονο Κένεθ ο οποίος πιστεύεται ότι υπέστη καρδιακή προσβολή παραμονές Πρωτοχρονιάς. Το παιδί φορούσε τις πιτζάμες του και ήταν κουλουριασμένο δίπλα στο άψυχο σώμα του πατέρα του…

Η είδηση γίνεται ακόμα πιο θλιβερή από το γεγονός ότι οι σοροί του 60χρονου Κένεθ και του μικρού Μπρόνσον δεν βρέθηκαν μέχρι τις 9 Ιανουαρίου, όταν μια κοινωνική λειτουργός χρησιμοποίησε αντικλείδι του ιδιοκτήτη του σπιτιού για να μπει μέσα και να βρει τα άψυχα σώματά τους.

Ο μικρός Μπρόνσον Μπάτερσμπι είχε χαρακτηριστεί ευάλωτος από τις δικαστικές Αρχές της Βρετανίας και ελεγχόταν κάθε εβδομάδα από κοινωνικές υπηρεσίες. Όμως, η μητέρα του καταγγέλλει ότι «αν είχαν κάνει τη δουλειά τους, το παιδί θα ήταν ζωντανό».

Η 43χρονη Σάρα είδε για τελευταία φορά ζωντανό τον γιο της πριν από τα Χριστούγεννα μετά από καβγά που είχε με τον πρώην σύντροφό της. «Αν οι κοινωνικές υπηρεσίες είχαν κάνει τη δουλειά τους, ο Μπρόνσον θα ήταν ακόμα ζωντανός. Αλλά δεν έκαναν τίποτα», δήλωσε σοκαρισμένη στη Sun.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορούν να τους αφήσουν να ξεφύγουν με αυτό. Πρέπει να μπορούμε να βασιστούμε στους κοινωνικούς λειτουργούς για να κρατήσουμε τα παιδιά μας ασφαλή. Έχω τα αποτελέσματα της νεκροψίας. Ο Μπρόνσον πέθανε από την πείνα επειδή πέθανε ο πατέρας του. Πιστεύουν ότι ο Κένεθ πέθανε το νωρίτερο στις 29 Δεκεμβρίου.

Julia Hartley-Brewer shares the “heart-wrenching story” of Bronson Battersby, the two-year-old who died next to his father.



“This little boy could have been found alive.”@JuliaHB1 | @DrChrisParry pic.twitter.com/NmlnkeHAnP