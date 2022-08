Τραγωδία στην Αίγυπτο με πολλούς νεκρούς και τραυματίες μετά από φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό μιας εκκλησίας στην πόλη Γκίζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον 40 άτομα έχουν σκοτωθεί και πάνω από 45 είναι τραυματίες. Η φωτιά φέρεται να ξέσπασε από βραχυκύκλωμα την ώρα που μέσα στην εκκλησία Αμπού Σιφίν στη συνοικία Ιμπάμπα βρίσκονταν τουλάχιστον 5.000 πιστοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επικράτησε πανικός με αποτέλεσμα πολλά άτομα να ποδοπατηθούν μέσα στην εκκλησία σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ. Στην εκκλησία υπάρχει και βρεφονηπιακός σταθμός και υπάρχει μεγάλος φόβος πολλά από τα θύματα να είναι παιδιά.

“Οι άνθρωποι ήταν συγκεντρωμένοι στον τρίτο και τέταρτο όροφο, ενώ είδαμε καπνό να βγαίνει από τον δεύτερο όροφο. Οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν για να κατέβουν και έπεφταν ο ένας πάνω στον άλλον,” δήλωσε ο Γιασίρ Μουνίρ, ένας από τους πιστούς στην ίδια εκκλησία.

At least 41 Christians killed, 45 injured in a Church fire during Sunday service in #Giza city in #Egypt . https://t.co/fNRg3CsRR8 pic.twitter.com/Gk1aDNFzDF

A fire broke out at Abo Sefein Church in Imbaba district in Giza Governorate on Sunday and efforts are under way to put it out. 55 victims have been

transferred to several hospitals.https://t.co/4vuvsHwcJk #مصر #أبو_سيفين #إمبابة #كنيسة_المنيرة