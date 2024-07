Τραγωδία στην Ινδία: Πάνω από 100 άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου σε θρησκευτική μάζωξη – Σκληρές εικόνες

Σε αιματηρό επεισόδιο μετατράπηκε μια θρησκευτική συγκέντρωση στη βόρεια Ινδία, όπου περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ποδοπατήθηκαν, ενώ πολλοί είναι οι τραυματίες.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη (02.07.2024) σε ένα χωριό στην περιοχή Χάθρας, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Νέο Δελχί στην Ινδία, όταν Ινδουιστές πιστοί, ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να βγουν από τον κλειστό χώρο που βρίσκονταν λόγω της αφόρητης ζέστης και υγρασίας, με αποτέλεσμα κάποιοι να βρουν τραγικό θάνατο και εκατοντάδες να τραυματιστούν.

«Δεν μπορώ να δώσω ακριβή απολογισμό θανάτων αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πάνω από 100…Υπάρχει πιθανότητα να αυξηθεί ο απολογισμός», δήλωσε τηλεφωνικά ο Μάνις Τσικάρα, εκπρόσωπος της αστυνομίας της περιοχής.

Το γραφείο Hathras SSP, ανέφερε ότι η θρησκευτική εκδήλωση βρισκόταν σε εξέλιξη στο χωριό Mughalgarhi της συνοικίας Hathras όταν σημειώθηκε το αιματηρό συμβάν, ενώ τα πτώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Etah για να γίνει η ταυτοποίησή τους.

Ο κόσμος άρχισε να τρέχει μετά την έντονη δυσφορία και ασφυξία που ένιωσε, με αποτέλεσμα πολλοί πιστοί να χάσουν την ισορροπία τους και να βρεθούν στο πάτωμα, όπου το ταραγμένο πλήθος τους ποδοπάτησε μέχρι θανάτου.

Μη επαληθευμένα βίντεο σε social media δείχνουν πτώματα στοιβαγμένα στο έδαφος έξω από ένα τοπικό νοσοκομείο.

ΠΡΟΣΟΧΉ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Major Stampede happened in Bhole Baba Satsang in #Hathras , #UttarPradesh . People blaming Police & Administration for this, many people lost lives 😢 #HatrasStampede pic.twitter.com/pPspMxhHyI

⚠️ Disturbing Visuals. Stampede during a religious gathering of Bhole Baba Satsang in #UttarPradesh‘s #Hathras, over 27 people (Most Women) reported dead, over 100 devotees fainted, were taken away in buses and vans.#Hathras #Indian #BJP #CongressInsultHindus @Bjp4Hathras pic.twitter.com/SgVnYwDwyC