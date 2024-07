Τραγωδία στην Κροατία: Τουλάχιστον 5 νεκροί μετά από πυροβολισμούς σε οίκο ευγηρίας

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι (22.07.2024) σε οίκο ευγηρίας στην Κροατία, καθώς τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πυροβολισμούς.

«Ο δράστης πυροβόλησε σκοτώνοντας 5 άτομα», αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης της Κροατίας για τους πυροβολισμούς που συνέβησαν στη πόλη Ντάρουβαρ, 130 χιλιόμετρα ανατολικά του Ζάγκρεμπ.

«Οι πέντε άνθρωποι πέθαναν αμέσως, κάποιοι άλλοι εξακολουθούν να λαμβάνουν ιατρική βοήθεια», δήλωσε η πύλη ειδήσεων Index.

Ο ύποπτος μετά τους πυροβολισμούς το έβαλε στα πόδια αλλά η αστυνομία κατάφερε να τον συλλάβει σε ένα καφέ κοντά στον τόπο του εγκλήματος.

